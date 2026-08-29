Memorias de Santa Fe

El Papa Juan Pablo I tenía un primo en barrio María Selva: la historia que sorprendió a todos en 1978

Albino Luciani y Pío de Dea Luciani habían nacido en el mismo pueblo italiano, pero sus vidas tomaron caminos completamente distintos. Uno terminó en el Vaticano; el otro, en una casa de la calle Gorostiaga al 2200.