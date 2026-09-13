Se llama "Libre soñador"

El disco de tango que nació en un taller carcelario y está a punto de salir al mundo

Nació a partir de un espacio de tango dentro del penal de Devoto, donde los participantes escribieron relatos sobre sus vidas. Oscar Fernández llevó esas historias a la música y, junto a otros artistas, las convirtió en un álbum que se presentará en Buenos Aires el 2 de octubre.