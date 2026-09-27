Memorias de Santa Fe

Fue escritor, docente y marine, inspiró una película con Charles Bronson y visitó la ciudad en los años 70

Rex Burns, profesor de la Universidad de Colorado y novelista norteamericano, estuvo en Argentina en 1977. Dictó una serie de conferencias y visitó la redacción de El Litoral, donde habló sobre Borges, Cortázar y García Márquez.