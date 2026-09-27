Escritor y docente universitario, Rex Burns es conocido principalmente por sus novelas negras, que empezó a escribir a mediados de los 70, cuando ya tenía 40 años. En 1976 ganó el premio Edgar Allan Poe por "El Diario de Álvarez".
Fue escritor, docente y marine, inspiró una película con Charles Bronson y visitó la ciudad en los años 70
Rex Burns, profesor de la Universidad de Colorado y novelista norteamericano, estuvo en Argentina en 1977. Dictó una serie de conferencias y visitó la redacción de El Litoral, donde habló sobre Borges, Cortázar y García Márquez.
Para dimensionar el prestigio de ese galardón, cabe apuntar que lo obtuvieron autores como Patricia Highsmith, creadora del personaje Tom Ripley, Ira Levin, creador de "El bebé de Rosemary", y John Ball, que engendró al detective Virgil Tibbs, protagonista de "En el calor de la noche".
Realizó sus estudios en las universidades de Stanford y Minnesota. En el medio, tuvo que sumarse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde fue capitán. Los marines están muy presentes en la cultura popular por películas como "Cuestión de honor", de Rob Reiner y "Nacido para matar", de Stanley Kubrick.
Inclusive, una de las novelas de Burns llegó al mundo del cine. Sirvió de base para "El mensajero de la muerte" (1988) un film en el cual Charles Bronson interpreta a un periodista que empieza a investigar un caso de asesinato múltiple en un pueblo de Colorado, en el cual las víctimas son los miembros de una familia de mormones.
El escritor en el diario
Además de su labor como escritor, Burns (cuyo nombre verdadero es Raoul Sehler) se dedicó durante muchos años a enseñar literatura estadounidense en la Universidad de Colorado, en Denver. Y fue ese rol el que lo trajo a Santa Fe en 1977, cuando también realizó una visita a El Litoral.
El escritor llegó hasta la redacción de este diario en septiembre de 1977. Estuvo acompañado por profesoras del Instituto Superior de Formación Docente Almirante Brown, donde había dictado conferencias sobre poesía y teatro norteamericano.
Burns estaba en Argentina desde hacía dos meses, cumpliendo un programa Fulbright para desarrollar conferencias sobre su especialidad en diversas casas de estudios, como la Universidad del Salvador, el Instituto del Profesorado de Lenguas Vivas de Buenos Aires y el Instituto Nacional del Profesorado de Rosario.
Borges, García Márquez y Hemingway
La entrevista que concedió a El Litoral se publicó el 27 de septiembre de 1977 y arrancó con el tema de la popularidad de los autores en su país. Al respecto, señaló que en los círculos que él frecuentaba William Faulkner y Ernest Hemingway mantenían su vigencia. Y afirmó que Harold Robbins y Richard Brautigan eran "nuevos valores de gran aceptación".
Luego se refirió a las letras hispanas y latinoamericanas, dentro de las cuáles ponderó a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, al mexicano Juan Rulfo y a Jorge Luis Borges. Según El Litoral, Burns señaló que "éste es leído con gran interés y se lo valora principalmente como pensador antes que como poeta o narrador".
En otro tramo de la entrevista, explicó que en su país se editaban, en 1977, unos 40.000 nuevos títulos por año, incluidos los best sellers. "Que la mayoría de las veces forman parte del negocio editorial y mediante la publicidad logran inusitadas cifras de venta, sin que ello signifique necesariamente que posean verdadero valor literario".
El norte descubre el sur
Al final, el escritor puso de relieve que en Estados Unidos se estaba produciendo un "descubrimiento" de Latinoamérica. Plasmado en cursos de nivel terciario que contemplaban estudios integrales de todos sus aspectos: culturales, sociales, históricos y políticos. "Revelan un deseo de acercamiento entre los pueblos del continente", explicó Burns.