A 157 años de su nacimiento

Gandhi en las páginas de El Litoral: la Marcha de la Sal, sus detenciones y el asesinato que estremeció al mundo

El diario santafesino siguió durante años la trayectoria del líder de la independencia india. Las crónicas de 1930, 1933, 1942 y 1948 permiten reconstruir cómo se informaban sus acciones y el impacto internacional que tuvo su muerte.