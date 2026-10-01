Será presentada al público el 15 de octubre

Donaron al Museo Histórico una carta inédita de Estanislao López fechada en 1819

La misiva, de dos carillas y con la firma del caudillo, fue entregada por Clemente Sañudo, un santafesino residente en Buenos Aires. Fue escrita en enero de 1819, mientras López se encontraba en campaña.