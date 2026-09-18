Es un óleo que mide 1,70 por 1,30 metros

Paso a paso: cómo van a restaurar el retrato de Estanislao López pintado por Juan Arancio

El proceso, a cargo de especialistas del Museo Rosa Galisteo, arrancará por la estabilización del soporte/tela, es decir por los desgarros y deformaciones y por el bastidor. A continuación se abordará la capa pictórica con la consolidación, limpieza y reintegración de la pintura. Un dato a favor: el rostro del Brigadier, uno de los sectores más delicados, está intacto.