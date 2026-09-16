"Viva Frida" abre el fin de semana

Una gran muestra reúne en el Malba pinturas y objetos personales de Frida Kahlo

Desde este sábado, el museo porteño presentará al público una exposición donde "dialogan" obras de su colección con vestidos, corsés, joyas, fotografías y cartas de la artista mexicana. Se podrá visitar hasta marzo de 2027.