Obras que cuentan

La "Venus criolla": el cuerpo que desafió el canon de belleza en la Argentina de los años 30

Sin ninfas, alegorías ni idealizaciones, Emilio Centurión pintó una mujer de pie, de caderas anchas y piernas fuertes. El cuadro ganó en su momento el Gran Premio de Honor y todavía abre preguntas sobre la representación del cuerpo.