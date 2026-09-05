Obras que cuentan

"Piai", el ritual guaraní que Xul Solar pintó bajo el influjo de las vanguardias europeas

Pintada en 1923, la acuarela que hoy se conserva en Buenos Aires, cruza dos mundos que fueron importantes en su búsqueda artística, la internalización de las vanguardias que conoció durante su viaje por Europa, donde conoció a Picasso y su creciente interés por las culturas americanas.