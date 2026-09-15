"Picasso ha abrazado el arte con tal pasión y convicción que lo ha llevado a ser el gran experimentador del siglo XX. Sus indagaciones y creaciones formales y sus búsquedas técnicas han ampliado consistentemente los límites del arte de forma definitiva". Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.
Picasso, una muestra histórica y la mirada de El Litoral sobre cien grabados del español
Apenas cinco meses después de la muerte del pintor, una muestra reunió en Buenos Aires obras realizadas entre 1904 y 1968. Jorge Taverna Irigoyen, registró en las páginas del diario detalles de la exposición y puso el foco en la extraordinaria diversidad de la producción picassiana.
El 15 de septiembre de 1973, hace 53 años, El Litoral dio cuenta de la apertura, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, de una muestra que reunía cien grabados de Pablo Picasso, fallecido el 8 de abril de ese mismo año.
La iniciativa se pudo concretar a través de un enlace con el International Council del Museo de Arte Moderno de Nueva York, iniciado dos años antes, e incluyó piezas producidas durante todo el siglo XX, entre 1904 y 1968.
La obra de Picasso había estado en Argentina otras veces. Al filo de la Segunda Guerra Mundial, sus períodos rosa y azul habían ocupado las salas de Witcomb, y tres décadas más tarde el Di Tella había exhibido un conjunto de dibujos y grabados de sus etapas más disímiles.
Una coincidencia
La nota, firmada por Jorge Taverna Irigoyen, ubicó la muestra dentro de un contexto más amplio. El Museo Nacional de Arte Decorativo mostraba por esos días un homenaje conjunto a Francisco de Goya y a Picasso. Coincidencia que llevó al crítico a hablar de "la gran fiesta del año" para el arte.
La unión de ambos artistas en simultáneo era el eco de una tradición compartida. Tanto Goya como Picasso recurrieron al grabado como herramienta de denuncia política, algo que las dos muestras, aun sin haber sido pensadas como díptico, mostraron en paralelo.
70 años de oficio
Sobre las piezas, El Litoral habló de una obra que "ahonda en la imagen y la diseca con la seguridad de un certero bisturí". La crónica precisaba las técnicas, aguafuertes, aguatintas, puntas secas, litografías y grabados en linóleo, mantenidos durante "más de siete décadas de fervor creador".
El texto aclaraba que Picasso interrumpió este trabajo únicamente "en los períodos cruciales de las dos guerras europeas". Sobre el volumen de producción, la nota indicaba que el artista realizó más de 2.000 obras a lo largo de su vida a través de diversas técnicas.
Del minotauro a los retratos de Kahnweiler y Breton
El listado de obras que El Litoral relevó de la muestra incluía la serie del "Escultor y su modelo", las aguafuertes centralizadas alrededor del minotauro y "la audaz denuncia 'Sueño y mentira de Franco'", según la cita textual del artículo.
También había naturalezas muertas de inspiración cubista y una serie de retratos que la nota describió como "de lineamientos expresionistas", dedicados a Daniel-Henry Kahnweiler, André Breton y a Paloma, hija del artista.
Sobre el resto de las piezas, la crónica enumeraba una bacanal, la "Muerte de Orfeo" y estampas de un búho y una gallina, y señalaba que Picasso "logra conmover tanto" ante unas como ante otras.
"La comida frugal" y "El fumador"
El artículo comparaba dos piezas, "La comida frugal", una aguafuerte fechada en 1904, y "El fumador", una aguatinta realizada 60 años después.
"Superando siempre el motivo, descubriendo trasfondos y ligando lo real con lo imaginario, en espacios de trascendentes mundos vivenciales, el artista da su mensaje por encima del tiempo", señalaba Taverna.
"Sólo así es posible que "La comida frugal", una aguafuerte fechada en 1904, conserve su atmósfera y aún supere, por ejemplo, al "Fumador", una aguatinta realizada sesenta años después", añadía.
Con esa observación cerraba su artículo, después de destacar que el pintor "descubre en linóleos y litografías hasta la mínima vibración de una tinta de color".
En 2023, cuando se cumplieron 50 años de la muerte del artista español, el Bellas Artes realizó la muestra "Picasso en el patrimonio del Museo", con más de 30 papeles y cerámicas de su autoría que integran la colección. Pero esa es otra historia.