Una crónica fechada en 1973

Picasso, una muestra histórica y la mirada de El Litoral sobre cien grabados del español

Apenas cinco meses después de la muerte del pintor, una muestra reunió en Buenos Aires obras realizadas entre 1904 y 1968. Jorge Taverna Irigoyen, registró en las páginas del diario detalles de la exposición y puso el foco en la extraordinaria diversidad de la producción picassiana.