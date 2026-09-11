Entrevista con Juan Cruz Pedroni

Los nueve Mujica Láinez del Rosa Galisteo y la historia que un investigador descubrió detrás de ellos

El historiador y crítico de arte investigó los retratos que el escritor donó al museo santafesino en los 50. El ensayo resultante, ahora convertido en libro, muestra cómo esas obras, realizadas por artistas como Antonio Berni y Héctor Basaldúa, fueron parte de la construcción de la identidad pública del autor de "Bomarzo".