Fue en 1979 y tuvo amplia cobertura de El Litoral

Antonio Berni, Clorindo Testa y una sesión de la Academia de Bellas Artes que quedó en la historia de Santa Fe

A principios de septiembre de aquel año, la entidad reunió en la ciudad a destacados representantes de las artes argentinas. Hubo una sesión pública, muestras plásticas, homenajes y una intensa agenda cultural.