Ana Strumpf es una ilustradora y diseñadora brasileña, nacida en San Pablo, reconocida por Re.Cover, una serie en la que interviene con rotuladores Sharpie y bolígrafos DecoColor tapas de revistas de moda como W, Interview, Dazed & Confused, Esquire, Vogue e i-D.
Dibujaba sobre revistas mientras hacía reuniones por Skype y terminó trabajando para Disney y Nina Ricci
Ana Strumpf hizo de un pasatiempo nacido en Nueva York una iniciativa llamada Re.Cover, una serie de tapas intervenidas a mano que llamó la atención de grandes marcas y publicaciones internacionales.
Su trabajo, que empezó como un pasatiempo durante los cuatro años que vivió en la ciudad de Nueva York, entre 2010 y 2014, terminó abriéndole las puertas de marcas como Walt Disney, Nina Ricci, Samsung y Sanrio, y de publicaciones como Elle, Marie Claire y Glamour.
La artista, que además se desempeña como diseñadora de interiores y de productos, consultora creativa y columnista de Vogue Brasil, explicó en varias entrevistas cómo surgió el proyecto que la hizo conocida.
La mecánica era, en realidad, muy simple. Mientras sostenía sus reuniones por Skype, Ana dibujaba sobre las páginas de las revistas que tenía más a mano. El resultado empezó a circular en las redes y, sin que ella lo planificara, encontró una respuesta que no esperaba.
"Lo veía como una forma de dar un nuevo significado a revistas que de otro modo se desecharían", contó en una entrevista publicada en el blog de Prelogram sobre el origen de la serie, que terminó de tomar forma cuando una galería en San Pablo la invitó a exponer esas tapas intervenidas.
De esa muestra salió Re.Cover, una colección de portadas de W, Interview, Dazed & Confused, Esquire, Vogue e i-D reescritas a mano. Allí actores, músicos e íconos políticos pierden sus rasgos originales bajo capas de color y trazos.
"No busco crear una portada bonita sobre algo que ya es visualmente atractivo", explicó Strumpf en una nota que le dedicó el sitio berlinés freundevonfreunden. Y agregó que trabajar sobre material ajeno la obligó a sostener cierta distancia respecto de la imagen original, que terminó siendo una forma de respeto.
Herencia de familia
La creatividad de Strumpf proviene de sus padres, que tenían una tienda de telas decorativas. Su madre es arquitecta y su abuela trabajaba en el rubro textil. Ese ambiente, dijo la ilustradora, la fue formando incluso antes de que ella eligiera el dibujo como oficio.
Estudió moda, primero en Brasil, después con cursos en la Parsons School of Design y en el FIT de Nueva York, y tras la universidad sostuvo durante 6 años una tienda propia de diseño y moda, donde reutilizaba textiles vintage del negocio familiar para convertirlos en bolsos, cojines y tapicería.
En 2009 cerró el local. Ese mismo año conoció al cineasta Dennison Ramalho, con quien se casó y se mudó a Nueva York cuando él obtuvo una beca para cursar un máster en la Universidad de Columbia. Ahí nacieron sus mellizos, Max y Noah, y ahí también, casi sin buscarlo, apareció Re.Cover.
"Aunque no lo creas, soy pintora. Y antes de eso, bailarina de ballet, ¡pero no tenía talento para eso!", respondió Strumpf en aquella entrevista de Prelogram cuando le preguntaron qué quería ser de grande cuando era chica, una anécdota que retoma cada vez que le piden que explique de dónde viene su vocación por el dibujo.
Matisse, la maternidad y un privilegio
Ilustradora, diseñadora de interiores y de productos, consultora creativa, columnista mensual en Vogue Brasil, la lista de ocupaciones de Strumpf es larga y ella misma reconoce que convive con una tensión permanente.
"Esta capacidad multitarea es un privilegio, pero a la vez me genera mucha ansiedad", admitió en la charla con freundevonfreunden. La maternidad, agregó, es una profesión más dentro de esa ecuación, y no siempre hay margen para sentir que todo se está haciendo bien.
Entre sus referencias aparece Henri Matisse, su pintor favorito de todos los tiempos. Le atrae, dijo, la capacidad del francés para seguir innovando incluso cuando, ya octogenario y sin poder sostener el pincel, empezó a trabajar con los recortes de papel que definieron su última etapa.
De las tapas de revista a Disney y Nina Ricci
El salto de Re.Cover al mercado de marcas fue relativamente rápido. Walt Disney, Nina Ricci, Samsung y Sanrio incorporaron su estilo colorido y desenfadado a campañas y productos.
Para Nina Ricci diseñó la campaña #MyBestValentine y, más adelante, el relanzamiento de las fragancias Nina & Luna, además de encargarse de la cuenta de Instagram de la marca durante ese período.
También ilustró portadas para publicaciones como Vogue, Elle, Marie Claire y Glamour, diseñó una colección de papel tapiz para la firma brasileña Branco y desarrolló, junto a su abuela de 83 años, una línea artesanal de fundas de almohada bordadas para chicos.
El método detrás de la espontaneidad
Sobre su proceso creativo, Strumpf suele responder que no hay un orden fijo, que la inspiración puede aparecer en cualquier momento del día y que buena parte de su producción surge de la práctica antes que de la iluminación repentina.
"En este trabajo el 99% es practicar y un 1% suerte", dijo en la entrevista que le hizo Cosmopolitan. La consigna que agrega a continuación va en la misma dirección, se basa en no perder de vista el propio origen mientras se busca, todo el tiempo, la manera de reinventarse.