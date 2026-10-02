La industria del entretenimiento está a las puertas de una de las mayores concentraciones de contenidos de su historia. Paramount Skydance se prepara para completar la adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en unos 110.000 millones de dólares que reunirá bajo una misma compañía a algunos de los estudios, canales y franquicias más reconocidos de Hollywood.
Nace Skydance: de Titanic a Harry Potter, el enorme imperio que reunirá Paramount y Warner Bros.
La operación valuada en US$110.000 millones reunirá estudios, plataformas, canales y miles de películas bajo el control de Skydance. Un catálogo de ofertas con clásicos y potencias del cine y la TV.
La operación, que ya recibió las autorizaciones regulatorias necesarias, tiene como fecha prevista de cierre el próximo 6 de octubre. Una vez concretada, la empresa resultante utilizará el nombre Skydance, mientras que Paramount y Warner Bros. conservarán sus respectivas identidades como marcas.
David Ellison, CEO de Paramount Skydance, presentó una pieza audiovisual para mostrar la dimensión del nuevo conglomerado. El recorrido parte de títulos como Titanic y atraviesa una colección de películas, series, personajes y propiedades intelectuales que pasarán a convivir dentro de una misma estructura empresarial.
Una colección de franquicias
El nuevo grupo tendrá bajo su órbita a Warner Bros. Pictures y Paramount Pictures, además de DC Studios y una extensa biblioteca de producciones audiovisuales.
Entre las franquicias vinculadas a Warner Bros. aparecen Harry Potter, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, Looney Tunes, Gremlins, Beetlejuice, Mortal Kombat, El Conjuro y Tom & Jerry.
Paramount aportará, entre otras propiedades, Star Trek, Mission: Impossible, Transformers, A Quiet Place, Top Gun, Bob Esponja, Dora la Exploradora, Avatar: La leyenda de Aang y Las Tortugas Ninja.
La propia compañía destacó que el catálogo cinematográfico combinado superará las 15.000 películas. También habrá títulos asociados a acuerdos de distribución y otras relaciones comerciales, ampliando todavía más el universo de producciones vinculadas al nuevo conglomerado.
La unión también concentrará una importante cantidad de contenidos televisivos. Entre las señales que quedarán bajo el mismo paraguas aparecen CBS, CNN, TNT, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Cartoon Network, Adult Swim, TCM, Showtime, HBO y Discovery.
Cine, televisión y streaming
El alcance de la operación no termina en los estudios tradicionales. HBO Max y Paramount+ también quedarán dentro del mismo conglomerado, junto con otras plataformas y servicios de streaming.
A esto se suman marcas como Discovery, HGTV, Food Network, BET, TBS y Pluto TV, que forman parte del amplio portafolio de Warner Bros. Discovery y Paramount.
En materia de información, la operación también reunirá a CBS News y CNN dentro de una misma compañía. Este aspecto fue uno de los puntos que generó especial atención durante el proceso regulatorio por el nivel de concentración que implica la operación.
Como parte del acuerdo alcanzado con distintos estados de Estados Unidos para permitir el cierre de la adquisición, la compañía deberá estrenar al menos 30 películas por año en los cines estadounidenses durante cinco años y aumentar la inversión anual en producción nacional en 300 millones de dólares. También se establecieron condiciones relacionadas con las negociaciones de televisión por cable y la supervisión periodística de CBS News y CNN.
La operación comenzó a tomar forma en febrero de 2026, cuando Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery anunciaron oficialmente el acuerdo. El valor empresarial establecido fue de 110.000 millones de dólares.
Si el cierre se concreta según lo previsto, Skydance pasará a controlar un catálogo que reúne algunas de las propiedades más reconocibles del cine y la televisión mundial: desde Titanic, El Padrino y Los Soprano hasta Harry Potter, Batman, Superman, Star Trek y Mission: Impossible.
La magnitud del acuerdo no estará solamente en la cantidad de películas y series. También implicará reunir en una misma estructura estudios históricos, canales de televisión, plataformas de streaming, servicios informativos y algunas de las franquicias más valiosas del entretenimiento global.