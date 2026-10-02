Gigante audiovisual

Nace Skydance: de Titanic a Harry Potter, el enorme imperio que reunirá Paramount y Warner Bros.

La operación valuada en US$110.000 millones reunirá estudios, plataformas, canales y miles de películas bajo el control de Skydance. Un catálogo de ofertas con clásicos y potencias del cine y la TV.