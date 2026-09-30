"Aegon's Conquest"

"Game of Thrones" llega al cine: Aegon el Conquistador tendrá su propia película

Será el primer film ambientado en el universo creado por George R. R. Martin. Dirigida por Owen Harris y escrita por Beau Willimon, llegará a los cines en junio de 2029 y reconstruirá la conquista de Westeros que dio origen al dominio de los Targaryen.