El universo de “Game of Thrones” finalmente dará el salto a la pantalla grande. Warner Bros. Pictures confirmó el desarrollo de “Aegon’s Conquest”, la primera película ambientada en Westeros (Poniente, en la traducción española de los libros), con estreno previsto para junio de 2029.
"Game of Thrones" llega al cine: Aegon el Conquistador tendrá su propia película
Será el primer film ambientado en el universo creado por George R. R. Martin. Dirigida por Owen Harris y escrita por Beau Willimon, llegará a los cines en junio de 2029 y reconstruirá la conquista de Westeros que dio origen al dominio de los Targaryen.
La historia se remontará varios siglos antes de los acontecimientos de la serie original para contar la conquista encabezada por Aegon I Targaryen, el fundador de la dinastía que durante generaciones ocuparía el Trono de Hierro.
El proyecto todavía se encuentra en una etapa temprana. No tiene elenco anunciado ni fecha confirmada para el comienzo del rodaje, y buena parte de los detalles argumentales permanece bajo reserva. Sí están definidos sus principales responsables: Owen Harris estará al frente de la dirección y Beau Willimon será el guionista.
Harris ya conoce el territorio narrativo de Martin: fue productor ejecutivo y dirigió varios episodios de “El caballero de los Siete Reinos” (“A Knight of the Seven Kingdoms”), además de trabajar en producciones como “Black Mirror”, “The Twilight Zone” y “Brave New World”.
Willimon, por su parte, fue showrunner de “House of Cards” y participó como guionista de “Andor”, dentro del universo de “Star Wars”.
El origen de la dinastía
La película se situará unos 300 años antes de “Game of Thrones” y tomará como eje uno de los acontecimientos fundacionales de la historia de Westeros: la conquista de los reinos por parte de Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador.
Su historia aparece desarrollada principalmente en “Fuego y Sangre” (“Fire and Blood”), la obra de George R. R. Martin que reconstruye la historia de la Casa Targaryen. Aegon llegó desde Dragonstone (Rocadragón) junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, que además fueron sus esposas, y emprendió una campaña militar destinada a reunir bajo una misma corona los territorios divididos de Westeros.
El elemento decisivo de aquella campaña fueron los dragones. Aegon montaba a Balerion, conocido como el Terror Negro; Visenya lo hacía sobre Vhagar (la misma hembra que en “House of the Dragon” montaron Laena Velaryon y Aemond Targaryen), y Rhaenys sobre Meraxes.
Con esas tres criaturas, los Targaryen consiguieron someter seis de los Siete Reinos en poco más de dos años (en ese tiempo eran efectivamente siete, porque las Islas del Hierro dominaban también las Tierras de los Ríos). el principado de Dorne fue el único territorio que resistió la conquista inicial.
La campaña también dio origen a algunos de los símbolos más reconocibles de la saga. Tras su desembarco, Aegon estableció las bases de Desembarco del Rey y posteriormente mandó forjar el Trono de Hierro con las espadas de los enemigos derrotados, fundidas mediante el fuego de Balerion.
Una historia familiar
Aunque Aegon nunca apareció físicamente en ninguna de las producciones televisivas, su figura atraviesa buena parte de la mitología de “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.
La conexión más significativa aparece en la primera temporada de “House of the Dragon”, cuando el rey Viserys revela a Rhaenyra la existencia de una antigua profecía vinculada con Aegon. Según ese relato, el conquistador había tenido una visión sobre un invierno devastador que avanzaría desde el Norte y amenazaría la supervivencia de la humanidad.
Aegon habría interpretado que Westeros necesitaba estar unido bajo un mismo poder para enfrentar esa amenaza. La profecía, conocida como “Canción de hielo y fuego”, establece así un vínculo directo entre la conquista Targaryen y los acontecimientos que siglos más tarde desembocarían en la llegada de los Caminantes Blancos.
De ese modo, la película podría recuperar elementos que ya fueron introducidos en “House of the Dragon” y ampliar una parte de la historia que hasta ahora permanecía fuera de pantalla.
De la televisión al cine
El desembarco cinematográfico de “Game of Thrones” no es una idea completamente nueva. Durante los últimos años de la serie original, sus creadores, David Benioff y D. B. Weiss, habían imaginado incluso la posibilidad de llevar el desenlace a las salas de cine. Aquella alternativa no prosperó y la producción concluyó en HBO en 2019.
La posibilidad de una película volvió a tomar forma en 2024, cuando HBO confirmó que trabajaba en un proyecto cinematográfico. Inicialmente también había existido un desarrollo televisivo sobre la conquista de Aegon a cargo del guionista Mattson Tomlin, aunque aquella propuesta no continuó y el relato terminó orientándose hacia el cine.
Ahora, “Aegon’s Conquest” representa un cambio de escala para una franquicia que hasta el momento había expandido su universo fundamentalmente a través de la televisión.
Un calendario vivo
La película llegará además en medio de una estrategia de expansión de la franquicia. “House of the Dragon” tiene confirmada una cuarta temporada, que será la última, mientras que “A Knight of the Seven Kingdoms” ya tiene una segunda temporada anunciada.
La planificación apunta a mantener una producción relacionada con “Game of Thrones” prácticamente cada año: la segunda temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms” está prevista para 2027, la cuarta temporada de “House of the Dragon” para 2028 y “Aegon’s Conquest” ocupará el calendario cinematográfico de 2029.
La nueva película, cuyo título todavía podría modificarse, recuperará así uno de los capítulos más antiguos de la historia de Westeros: el momento en que los Targaryen dejaron de ser una familia refugiada de la destruida Valyria para convertirse en la dinastía que dominaría el continente durante casi tres siglos.
El desafío será llevar por primera vez esa conquista al cine, con sus tres dragones, sus batallas y la fundación (y fundición) del Trono de Hierro, pero también con una historia cuyo desenlace ya conocen los espectadores: los acontecimientos de Aegon son el punto de partida de buena parte del mundo que, generaciones después, recorrieron “House of the Dragon” y “Game of Thrones”.