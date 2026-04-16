Con batallas "a gran escala"

Game of Thrones tendrá película: título confirmado y posible fecha de estreno

Según lo difundido por Entertainment Weekly, la película llevará como título provisional “Aegon’s Conquest” (La Conquista de Aegon). Aunque no es definitivo, todo indica que encaja con la historia elegida. El proyecto figura dentro del cronograma de estrenos previstos para “2027 y más allá”, por lo que su llegada no será inmediata.