El universo de Game of Thrones sigue creciendo y ya hay novedades clave sobre su salto al cine. Warner Bros. confirmó el título tentativo del proyecto y dio una pista concreta sobre cuándo podría llegar a la pantalla grande, generando expectativa entre los fanáticos argentinos y del mundo.
Game of Thrones tendrá película: título confirmado y posible fecha de estreno
Según lo difundido por Entertainment Weekly, la película llevará como título provisional “Aegon’s Conquest” (La Conquista de Aegon). Aunque no es definitivo, todo indica que encaja con la historia elegida. El proyecto figura dentro del cronograma de estrenos previstos para “2027 y más allá”, por lo que su llegada no será inmediata.
Título confirmado y posible fecha de estreno
La información se conoció durante la presentación del estudio en la CinemaCon, donde los ejecutivos Michael De Luca y Pamela Abdy adelantaron detalles del calendario de producciones.
Según lo difundido por Entertainment Weekly, la película llevará como título provisional “Aegon’s Conquest” (La Conquista de Aegon). Aunque no es definitivo, todo indica que encaja con la historia elegida. El proyecto figura dentro del cronograma de estrenos previstos para “2027 y más allá”, por lo que su llegada no será inmediata.
De qué tratará la película
El film pondrá el foco en uno de los eventos más importantes de la historia de Westeros: la conquista liderada por Aegon Targaryen. Este relato, hasta ahora apenas explorado en pantalla, fue desarrollado en los libros de George R. R. Martin, creador de la saga original.
Aegon, junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, buscará unificar los Siete Reinos con la ayuda de sus dragones, en una campaña militar que marcará el destino del continente. La producción promete batallas a gran escala y un despliegue visual acorde a una superproducción cinematográfica.
El guion estará a cargo de Beau Willimon, conocido por su trabajo en House of Cards y como coguionista de Andor, lo que anticipa un enfoque político y estratégico en la narrativa.
Un universo que no se detiene
Mientras se desarrolla la película, la franquicia continuará expandiéndose en televisión. House of the Dragon tendrá su tercera temporada en 2026 y concluirá en 2028, mientras que A Knight of the Seven Kingdoms ya proyecta una segunda entrega para 2027.
Para el público de Argentina, donde la saga mantiene una base sólida de seguidores desde su emisión original, estas novedades confirman que el mundo de Westeros seguirá vigente durante varios años más, tanto en streaming como en cines.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo se llamará la película de Game of Thrones?
El título provisional es “Aegon’s Conquest”, aunque podría modificarse antes de su estreno.
¿Cuándo se estrenaría?
No hay fecha exacta, pero está prevista dentro del calendario de lanzamientos posteriores a 2027.
¿Qué historia contará?
Relatará la conquista de los Siete Reinos por parte de Aegon Targaryen, un evento clave en la historia del universo creado por George R. R. Martin.
¿Habrá dragones en la película?
Sí, se espera que los dragones tengan un rol central, con un fuerte despliegue de efectos visuales.
¿Qué otros proyectos vienen en camino?
Nuevas temporadas de House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms acompañarán la expansión de la franquicia en los próximos años.