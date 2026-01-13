"El caballero de los Siete Reinos": regreso a Westeros desde la épica cotidiana
La nueva serie de HBO basada en los “Cuentos de Dunk y Egg” de George R. R. Martin propone una mirada más íntima, aventurera y humana del universo de “Game of Thrones”, siguiendo los pasos de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, casi un siglo antes de la llegada de los Caminantes Blancos.
El corazón de la serie está en la relación entre Ser Duncan el Alto, interpretado por Peter Claffey, y su escudero Aegon “Egg” Targaryen, encarnado por Dexter Sol Ansell. Foto: Gentileza HBO
El universo de “Game of Thrones” vuelve a expandirse, pero esta vez lo hace por un sendero menos grandilocuente y más cercano al suelo que pisan sus personajes. “El caballero de los Siete Reinos” es la nueva serie original de HBO creada por Ira Parker y George R. R. Martin, y se presenta como una precuela que recupera el espíritu de la aventura clásica dentro de Westeros (Poniente, en las traducciones españolas de los libros).
Lejos de los grandes ejércitos, los dragones en pleno vuelo y las intrigas palaciegas que dominaron otras producciones de la saga, la historia apuesta por una narrativa más íntima, centrada en el viaje, el honor y los vínculos que se forjan en el camino.
Basada en las historias cortas “Cuentos de Dunk y Egg”, la serie se sitúa aproximadamente 90 años antes de los acontecimientos de “Canción de hielo y fuego”, la saga literaria que dio vida a “Game of Thrones”, en una época en la que la dinastía Targaryen aún gobierna los Siete Reinos y el recuerdo de los dragones comienza a transformarse en mito.
La dupla -un caballero sin título sólido y un príncipe que aprende a vivir como un plebeyo- es el motor narrativo de la serie. Foto: Gentileza HBO
Dos héroes improbables
El corazón de la serie está en la relación entre Ser Duncan el Alto, interpretado por Peter Claffey, y su escudero Aegon “Egg” Targaryen, encarnado por Dexter Sol Ansell. Duncan es un caballero errante de origen humilde, sin linaje ilustre ni grandes recursos, que recorre los caminos de Westeros con una armadura gastada y un fuerte sentido del honor. Egg, en cambio, es un niño de sangre real que viaja de incógnito, ocultando su verdadera identidad como príncipe Targaryen, y que con el tiempo se convertirá en el rey Aegon V (“Egg”, huevo en inglés, es un juego entre el apócope de su nombre y su cabeza rapada, que oculta el cabello platinado de su familia).
Esa dupla -un caballero sin título sólido y un príncipe que aprende a vivir como un plebeyo- es el motor narrativo de la serie. A través de torneos, disputas feudales y encuentros con figuras clave de Westeros, “El caballero de los Siete Reinos” explora cómo las decisiones pequeñas pueden tener consecuencias enormes en la historia.
Menos sombrío, igual de peligroso
Aunque la serie conserva los elementos centrales del mundo creado por Martin -la violencia, las traiciones y la idea de que nadie está completamente a salvo-, el tono se diferencia claramente de otras producciones del universo. Aquí hay más espacio para el humor, la camaradería y la emoción contenida. La épica no surge de grandes batallas, sino de actos de valentía individual, duelos caballerescos y elecciones morales.
La primera temporada contará con seis episodios de duración más breve que las series anteriores de la franquicia, una decisión que busca priorizar el ritmo y la cercanía emocional. HBO ya confirmó que los dos primeros episodios se estrenarán de manera conjunta, mientras que los restantes llegarán semanalmente.
Nobles y plebeyos
Además de Claffey y Ansell, el reparto reúne a personajes fundamentales del pasado de los Siete Reinos. Finn Bennett interpreta a Aerion “Llamabrillante” Targaryen, el hermano mayor de Egg, conocido por su carácter violento; Bertie Carvel encarna a Baelor “Rompelanzas” Targaryen, heredero del Trono de Hierro y Mano del Rey (distinguido en su familia por su pelo oscuro y corto); Sam Spruell da vida a Maekar Targaryen, padre de Egg; y Daniel Ings se pone en la piel de Lyonel Baratheon, apodado “Tormentalegre”.
El elenco se completa con Tanzyn Crawford como Tanselle, Danny Webb como Ser Arlan del Árbol de la Moneda, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Ross Anderson y Steve Wall, entre otros, conformando un mosaico de casas nobles, caballeros errantes y figuras secundarias que enriquecen el retrato de la época.
Del papel a la pantalla
Los “Cuentos de Dunk y Egg” fueron publicados por George R. R. Martin entre 1998 y 2010 y son considerados por muchos lectores como algunas de sus historias más queridas. A diferencia de las novelas principales, estas narraciones cortas se enfocan en el costado más humano de Westeros, en la vida cotidiana de campesinos, caballeros menores y señores en decadencia.
La serie adapta las tres historias publicadas hasta el momento -“El caballero errrante”, “La espada leal” y “El caballero misterioso-, respetando su espíritu aventurero. Martin participa activamente como productor ejecutivo, junto a Parker, Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw, lo que refuerza la fidelidad al material original.
Producción y estreno
La filmación de la primera temporada se realizó en Belfast, Irlanda del Norte, entre junio y septiembre de 2024. Owen Harris dirigió los tres primeros episodios y marcó el tono general de la serie, mientras que Sarah Adina Smith estuvo a cargo de los restantes. La música original fue compuesta por Dan Romer, aportando una identidad sonora propia dentro del universo de Martin.
El estreno está fijado para el 18 de enero de 2026 en HBO y HBO Max. Antes incluso de su lanzamiento, la cadena anunció la renovación para una segunda temporada, cuyo rodaje comenzará a fines de 2025 y cuyo estreno está previsto para 2027.
Una puerta de entrada
“El caballero de los Siete Reinos” se perfila como una producción clave para el futuro de la franquicia. Su formato breve, su tono más luminoso y su enfoque en personajes itinerantes la convierten en una puerta de entrada ideal para nuevos espectadores, sin dejar de ofrecer capas de profundidad para los seguidores veteranos.
Al regresar a un Westeros menos monumental pero igual de impredecible, la serie recuerda que las grandes historias no siempre comienzan en tronos ni castillos, sino en los caminos, junto a personajes que todavía no saben que están destinados a convertirse en leyenda.