Se estrena el 18 de enero

"El caballero de los Siete Reinos": regreso a Westeros desde la épica cotidiana

La nueva serie de HBO basada en los “Cuentos de Dunk y Egg” de George R. R. Martin propone una mirada más íntima, aventurera y humana del universo de “Game of Thrones”, siguiendo los pasos de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, casi un siglo antes de la llegada de los Caminantes Blancos.