"No es una secuela, es una continuación"

Buffy vuelve a Sunnydale con una nueva generación de cazadoras

Sarah Michelle Gellar confirmó que “Buffy: New Sunnydale” no será ni un reboot ni una secuela clásica, sino una continuación del universo original. Con Chloé Zhao al frente y Ryan Kiera Armstrong como la nueva elegida, el proyecto apuesta por honrar el legado de la serie sin quedarse atrapado en la nostalgia.