La polémica alrededor de la última campaña publicitaria protagonizada por Sydney Sweeney sumó una nueva voz. Sharon Stone cuestionó el enfoque del anuncio realizado para la plataforma de apuestas deportivas y sostuvo que no se debería utilizar al deporte femenino como recurso para atraer la atención masculina.
Polémica inesperada: Sharon Stone cuestionó la publicidad con Sydney Sweeney desnuda
La actriz se refirió a la campaña de apuestas deportivas protagonizada por su excompañera de “Euphoria”, que recibió críticas de varias atletas. Otro frente para la joven.
Stone habló sobre la campaña durante el evento Power of Women de Variety, realizado en Los Ángeles, y señaló que Sweeney debe hacerse responsable de sus propias decisiones. Las declaraciones se produjeron después de que distintas deportistas cuestionaran públicamente el comercial.
“Creo que depende de ella asumir la responsabilidad de sus acciones, no me toca juzgarla por sus acciones”, expresó Stone en declaraciones a la revista People.
La actriz de 68 años agregó que su lugar está en acompañar a las mujeres que lograron desarrollar sus carreras deportivas y convertirse en referentes de distintas disciplinas.
“No podemos denigrar el deporte femenino para captar la atención de los hombres, de modo que puedan apostar”, sostuvo Stone al referirse específicamente al concepto utilizado en la publicidad.
El anuncio
La campaña tiene como protagonista a Sweeney, de 29 años, quien aparece con distintos elementos deportivos mientras mantiene buena parte de su cuerpo desnudo. Entre los objetos utilizados durante el comercial aparecen pelotas, equipamiento de fútbol americano y otros accesorios vinculados con diferentes disciplinas.
El mensaje de la publicidad busca promocionar la plataforma de apuestas y sus predicciones sobre competencias deportivas profesionales, entre ellas las ligas estadounidenses de fútbol americano y básquet.
La campaña comenzó a circular en septiembre y rápidamente generó repercusiones entre deportistas. El anuncio fue interpretado por varias atletas como una forma de sexualizar la imagen de las mujeres vinculándola con la promoción del deporte y las apuestas.
Una de las primeras críticas llegó desde la velocista británica Amy Hunt. Luego de competir en el Ultimate Championship, la atleta cuestionó públicamente el enfoque del comercial y contrapuso la imagen utilizada por Sweeney con la realidad de las mujeres que compiten profesionalmente.
También se sumó la gimnasta estadounidense Gracie Kramer, quien publicó imágenes de sus propias actuaciones deportivas junto con un mensaje dirigido al anuncio. Posteriormente, cuestionó que la campaña presentara al deporte femenino desde una perspectiva centrada en la mirada masculina.
El antecedente de Euphoria
Las declaraciones de Stone tienen además un vínculo personal con Sweeney. Ambas actrices compartieron elenco en “Euphoria”, la serie de HBO que tuvo a Sweeney como una de sus protagonistas.
No es la primera vez que Stone se refiere públicamente a una controversia relacionada con su excompañera. En 2025 también había opinado sobre la campaña de Sweeney para American Eagle, que había generado un debate en redes sociales por el concepto utilizado en aquella publicidad. En esa oportunidad, Stone había defendido a la actriz y reivindicado su derecho a utilizar su imagen.
Esta vez, sin embargo, su postura fue diferente. Stone evitó señalar que le correspondiera juzgar personalmente a Sweeney, pero marcó su desacuerdo con utilizar una representación sexualizada vinculada al deporte para promocionar una plataforma de apuestas.
La campaña ya había generado repercusiones antes de las declaraciones de Stone. Sweeney, por su parte, respondió a algunas de las críticas a través de sus redes sociales compartiendo imágenes de deportistas que también habían posado desnudos para producciones fotográficas, en un intento de contextualizar el recurso utilizado en el anuncio.
El debate quedó así instalado entre quienes consideran que la campaña utiliza deliberadamente la provocación como estrategia publicitaria y quienes entienden que la actriz tiene libertad para decidir sobre su imagen. La intervención de Stone volvió a poner el foco en la relación entre publicidad, sexualización y representación de las mujeres en el ámbito deportivo.