Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de la escena con una campaña publicitaria que rápidamente generó repercusión. La actriz protagoniza el nuevo anuncio de una plataforma de predicciones deportivas, en una producción que combina humor, sensualidad y diferentes elementos vinculados al deporte.
Al borde de la censura: Sydney Sweeney se desnudó para una publicidad vinculada al deporte
La actriz de “Euphoria” es la figura principal del nuevo aviso de una plataforma de predicciones deportivas que apuesta por una campaña cargada de humor.
La campaña, denominada “Novig Is Just Sports”, fue presentada este miércoles y tiene como protagonista exclusiva a la actriz de “Euphoria”. A lo largo del comercial, Sweeney aparece en diferentes escenarios deportivos utilizando pelotas y otros objetos para cubrir estratégicamente su cuerpo.
La propuesta busca transmitir el concepto central de la plataforma: concentrarse exclusivamente en el deporte y en las predicciones relacionadas con distintas competencias. La actriz participa además como socia estratégica y accionista de la compañía.
Una campaña que busca llamar la atención
El aviso comienza con Sweeney planteando un desafío a quienes siguen los deportes. A partir de allí, se suceden distintas escenas en las que la actriz interactúa con elementos de fútbol americano, básquet, tenis, fútbol y otros deportes.
En una de las imágenes más llamativas, Sweeney aparece sentada sobre un aro de básquet mientras utiliza una pelota y su cabello para cubrirse. En otra escena, se encuentra sobre una mesa de billar después de romper el armado de las bolas.
La actriz también aparece rodeada de elementos deportivos mientras explica el funcionamiento de la plataforma. El mensaje de la campaña apunta a diferenciar a la plataforma de otros mercados de predicción que permiten operar sobre acontecimientos políticos o situaciones ajenas al deporte.
“Novig es solo deportes”, es la idea que atraviesa el comercial, que fue diseñado para generar impacto visual y asociar directamente a la compañía con el entretenimiento deportivo.
Sweeney explicó que aceptó participar porque la propuesta le permitió involucrarse en una idea creativa diferente. Según señaló, el concepto consistía en “cortar con el ruido” y poner el foco exclusivamente en los deportes.
De actriz a socia de la compañía
La participación de Sweeney en la campaña no se limita a su aparición frente a las cámaras. La intérprete se incorporó a la plataforma como socia estratégica y accionista, por lo que tendrá una participación en el crecimiento de la empresa.
La compañía, fundada como una plataforma de predicciones deportivas, busca diferenciarse a partir de un modelo centrado exclusivamente en competencias y resultados deportivos. Su nueva campaña pretende instalar esa identidad a través de una estrategia publicitaria de alto impacto.
El comercial fue realizado mientras Sweeney se encontraba en Australia, donde trabaja en la película de acción real de “Gundam”, uno de sus próximos proyectos cinematográficos.
La actriz de 28 años viene protagonizando distintas campañas que generaron repercusión en redes sociales. En 2025 había sido figura de una publicidad de American Eagle que provocó una fuerte controversia por un juego de palabras relacionado con los “genes” y los jeans.
Más recientemente, también protagonizó las campañas de su propia marca de lencería, Syrn, proyecto empresarial que lanzó durante 2026. En esa oportunidad, Sweeney explicó que buscaba construir una propuesta vinculada con la confianza y el control sobre su propia imagen.
Ahora, con su incorporación a esta app, la actriz vuelve a utilizar su imagen para una campaña que apuesta por la provocación y el humor. El objetivo de la compañía parece claro: convertir a Sweeney en el rostro de una nueva etapa y lograr que su plataforma deportiva sea imposible de ignorar.