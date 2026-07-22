Sydney Sweeney continúa afianzándose como una de las figuras más cotizadas de Hollywood. Su próximo gran desafío será encabezar “Hollow”, la nueva adaptación que Sony Pictures prepara inspirada en “La leyenda de Sleepy Hollow”, el célebre relato de Washington Irving publicado en 1820.
Sydney Sweeney estelariza la relectura de "Sleepy Hollow"
La actriz protagonizará “Hollow”, una nueva interpretación del clásico de Washington Irving que pondrá el foco en el personaje femenino de la historia. Mientras consolida su carrera como productora con Honey Trap, también rueda el esperado live-action de “Gundam” en Australia y expande su faceta empresarial con su marca de lencería Syrn.
Lejos de repetir la estructura tradicional del clásico, la película cambiará radicalmente el punto de vista. La historia dejará de seguir a Ichabod Crane para centrarse en Katrina Van Tassel, personaje que históricamente ocupaba el rol de interés romántico y que ahora será la verdadera protagonista de un misterio sobrenatural cargado de atmósfera gótica, intriga psicológica y elementos de thriller erótico.
La película adaptará la novela debut de Lindsey Anderson Beer, quien además asumirá el triple rol de guionista, directora y productora del largometraje. La producción estará a cargo de LuckyChap -la compañía fundada por Margot Robbie- junto con Honey Trap, la flamante productora creada por la propia Sweeney, que debutará en el cine con este proyecto.
De Tim Burton a un nuevo enfoque
La apuesta de Sony supone una nueva reinterpretación de una historia que ya tuvo numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, siendo la más recordada la versión de 1999 dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp y Christina Ricci, ganadora del Oscar al Mejor Diseño de Producción (para Rick Heinrichs como director de arte y Peter Young como decorador de sets).
En esta ocasión, el estudio busca actualizar el mito con una mirada contemporánea que convierta a Katrina Van Tassel en el eje narrativo del conflicto, mientras continúa el proceso de selección de los actores que interpretarán a Ichabod Crane y Brom Bones, los otros vértices del triángulo protagonista.
El rodaje de “Gundam”
Mientras se prepara para este nuevo proyecto, Sweeney atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. Actualmente se encuentra en Australia participando del rodaje del live-action de “Gundam”, la ambiciosa adaptación de Netflix y Legendary basada en la histórica franquicia japonesa de ciencia ficción.
Durante su estadía en ese país compartió diversas imágenes de su vida cotidiana y del detrás de escena del rodaje, incluyendo fotografías junto a sus compañeros de elenco Noah Centineo y Javon “Wanna” Walton (quien también participó de “Euphoria”, en el papel de Ashtray), además de paisajes australianos y actividades recreativas. No faltaron instantáneas con su novio Scooter Braun, realizando actividades en los bosques.
La producción marcará la primera adaptación cinematográfica en acción real del universo “Mobile Suit Gundam”, una de las franquicias más influyentes del anime desde su nacimiento en 1979.
Actriz, productora y empresaria
Paralelamente a su carrera frente a las cámaras, Sydney Sweeney continúa desarrollando su perfil empresarial. A comienzos de este año lanzó Syrn, su propia marca de lencería, nacida a partir de experiencias personales relacionadas con la dificultad para encontrar prendas cómodas y adaptadas a distintos tipos de cuerpo.
La actriz explicó que el objetivo de la firma es ofrecer prendas que permitan a las mujeres sentirse seguras y representadas sin responder a un único ideal de feminidad. “No soy una sola cosa; ninguna mujer lo es”, sostuvo al presentar la colección, que busca combinar comodidad, diversidad y autoestima.
En los últimos días volvió a promocionar la marca desde Australia al compartir una fotografía luciendo un conjunto de Syrn dentro de un álbum de imágenes publicado en sus redes sociales, donde también mostró distintos momentos de su estadía mientras continúa filmando “Gundam”.
Una carrera que no deja de crecer
Entre nuevos proyectos como “Hollow”, el salto al universo de “Gundam”, la secuela de “La asistenta” y su consolidación como productora a través de Honey Trap, Sydney Sweeney continúa ampliando su presencia dentro de la industria cinematográfica.
A sus 28 años, la actriz combina éxitos comerciales, proyectos de gran presupuesto y emprendimientos propios, consolidándose como una de las artistas con mayor proyección de su generación.