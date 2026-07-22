Será la nueva Katrina Van Tassel

Sydney Sweeney estelariza la relectura de "Sleepy Hollow"

La actriz protagonizará “Hollow”, una nueva interpretación del clásico de Washington Irving que pondrá el foco en el personaje femenino de la historia. Mientras consolida su carrera como productora con Honey Trap, también rueda el esperado live-action de “Gundam” en Australia y expande su faceta empresarial con su marca de lencería Syrn.