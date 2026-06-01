HBO estrenó este domingo el último capítulo de la tercera temporada de Euphoria, del director Sam Levinson. Después de varios rumores con respecto a la continuidad, horas después del estreno se confirmó que la serie no regresaría para una nueva temporada.
Fin de ciclo: HBO confirmó que no habrá una cuarta temporada de Euphoria
Tras el estreno del último capítulo de la tercera entrega, la cadena televisiva y el creador Sam Levinson ratificaron el cierre definitivo de la ficción dramática protagonizada por Zendaya.
Estos nuevos capítulos llegan tras un descanso de cinco años después del estreno de la segunda temporada; esto estuvo vinculado con las huelgas de escritores y actores de Hollywood, las agendas de los protagonistas y los crecientes rumores de una mala relación entre los actores.
El director y creador de la serie anunció el fin de Euphoria en el pódcast de The New York Times y luego HBO confirmó sus dichos a pocas horas de estrenado el último capítulo de la serie.
Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series y películas dramáticas de HBO, dialogó con el medio The Hollywood Reporter sobre la demora en la tercera entrega: "Era importante que todos sintieran que la tercera temporada hacía avanzar la historia de una manera significativa y ambiciosa. Cuando Sam comenzó a compartir lo mucho más extenso que se sentiría el mundo de la serie esta temporada, hubo un entusiasmo genuino por regresar".
De esta forma, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow y Hunter Schafer no volverán a ponerse en la piel de los personajes que los catapultaron a la fama. Al igual que Jacob Elordi y Zendaya, quienes murieron en los últimos capítulos de la serie.