El cine de Hollywood se ha valido históricamente de la caracterización para sumergir al espectador en historias creíbles, pero existen ocasiones en que los intérpretes deciden llevar el compromiso profesional a un nivel extremo.
Cinco estrellas de Hollywood que cambiaron su cuerpo de forma extrema por un personaje
Horas en la sala de maquillaje, prótesis faciales complejas, drásticos aumentos de peso y rutinas deportivas extenuantes. Un repaso por los sacrificios físicos y mentales de figuras consagradas que resultaron en actuaciones memorables.
Ya sea para encarnar a figuras históricas, deportistas o personajes de universos fantásticos, algunas de las máximas estrellas de la industria cinematográfica se sometieron a modificaciones corporales drásticas que volvieron a sus rostros prácticamente irreconocibles.
Un reciente repaso de las caracterizaciones más comentadas pone el foco en los métodos utilizados por los artistas para abandonar su propia identidad.
Desde regímenes alimentarios rigurosos hasta extenuantes jornadas inmovilizados frente al equipo de estilismo, estas impactantes transformaciones demuestran las exigencias físicas y psicológicas que demanda el cine de primer nivel, donde el cuerpo del actor se convierte en el lienzo de la narración.
Prótesis, peso y entrenamiento
Convertirse en Gamora para la saga de ciencia ficción de Marvel implicó para Zoe Saldaña una transformación física absoluta.
El proceso requería de la asistencia permanente de dos maquilladores profesionales y se extendía por más de tres horas diarias, donde además del cambio total en el color de su piel, el equipo aplicaba complejas prótesis diseñadas especialmente para remodelar la estructura de sus mejillas y su frente, ocultando las facciones reales de la actriz.
Por su parte, para dar vida a la asesina serial Aileen Wuornos en la película que le valió un premio Oscar, Charlize Theron aumentó 13 kilos en un plazo de tres meses.
El proceso consistió en abandonar por completo la actividad física y consumir alimentos de alto contenido calórico, una modificación corporal que se complementó con cambios en sus cejas, el uso de una dentadura postiza y efectos cosméticos para lograr un aspecto notablemente deteriorado en la piel.
En el plano de las figuras históricas, encarnar al ex primer ministro británico Winston Churchill le demandó a Gary Oldman pasar cuatro horas inmóvil en la silla de producción en cada jornada de filmación.
El diseño estético incluyó delicadas pelucas de encaje para imitar la calvicie del dirigente, junto con un entramado de prótesis que desplazaban su cuello hacia adelante y elevaban su mentón, una costosa caracterización que obligaba al actor británico a evitar estrictamente dormirse durante los descansos del rodaje.
La fisonomía de Nicole Kidman para interpretar a la escritora Virginia Woolf causó tanta sorpresa que ni sus seguidores más fieles lograron reconocerla en las primeras imágenes de la película.
El equipo implementó pelucas oscuras para ocultar su característico cabello rubio y diseñó una prótesis en su nariz cuya colocación tomaba unas tres horas diarias, una experiencia de la que Kidman admitió disfrutar debido al inusual anonimato que le otorgaba al salir de la filmación.
A diferencia de los ejemplos basados en maquillaje, el desafío de Sydney Sweeney para la película biográfica sobre la boxeadora Christy Martin se centró en la exigencia atlética.
Con el fin de desarrollar masa muscular y cambiar su fisonomía habitual, la actriz adoptó una estricta rutina diaria que combinaba levantamiento de pesas por la mañana, jornadas completas de boxeo y la ingesta masiva de batidos proteicos, representando un reto mental y corporal tan intenso que la llevó a replantearse temporalmente su continuidad en la profesión.