Blake Lively, reconocida a nivel internacional por su icónico papel de Serena van der Woodsen en la serie juvenil "Gossip Girl", vuelve a quedar en el centro de la escena pública. En esta oportunidad, el foco no está puesto sobre los sets de filmación, sino en las oficinas del condado de Westchester, en el norte del estado de Nueva York. Según revelaron documentos oficiales publicados por el Daily Mail, la actriz y su esposo, el también actor Ryan Reynolds, arrastran deudas que superan los 2,1 millones de dólares en concepto de reclamos presentados por diversos contratistas.
Blake Lively y Ryan Reynolds enfrentan millonarias deudas por su mansión en Nueva York
La famosa actriz de "Gossip Girl" y su esposo acumulan reclamos judiciales de contratistas por más de 2,1 millones de dólares debido a las extensas obras de remodelación en su finca de Lewisboro. Paralelamente, la pareja busca dejar atrás sus recientes batallas legales y mediáticas en la industria cinematográfica.
La pareja adquirió en 2018 una extensa finca en la localidad de Lewisboro, situada a unos 96 kilómetros al norte de Manhattan, con el firme propósito de construir un refugio familiar alejado del asedio de la prensa. Dos años más tarde, expandieron la propiedad mediante la compra de una vivienda lindera de cuatro dormitorios valuada en 1,6 millones de dólares, además de cuatro terrenos adyacentes. Lo que inicialmente fue catalogado por la propia Lively como un "paraíso" de privacidad, se transformó con el correr de los años en una compleja obra civil que ya lleva más de ocho años en ejecución y cuyas tareas principales quedaron completamente paralizadas entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026.
Detalles de la megaconstrucción y el principal acreedor
De acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas ante las autoridades locales, el proyecto residencial comprende una estructura principal de 1.347 metros cuadrados cubiertos. El diseño de la propiedad contempla de igual modo una edificación adosada al sector de la piscina de 307 metros cuadrados, una pileta de natación de 93 metros cuadrados y un gimnasio completamente equipado de 158 metros cuadrados.
La mayor parte del pasivo acumulado corresponde a una demanda de la firma Flower Construction, una prestigiosa empresa dedicada de forma exclusiva a las edificaciones y remodelaciones de lujo en la costa este norteamericana. Según los datos consignados por The New York Post, la constructora exige el pago de 1,35 millones de dólares por servicios ejecutados que incluyeron el montaje de estructuras básicas, instalación de sistemas de climatización, plomería, redes eléctricas, mampostería, pintura, carpintería fina e impermeabilizaciones avanzadas.
Desmentida de mudanza y el frente judicial en Hollywood
La divulgación de estos contratiempos financieros coincide con intensos rumores que vinculaban a las estrellas de Hollywood con un inminente traslado al Reino Unido, motivado en gran parte por el fuerte arraigo de Reynolds al fútbol británico como copropietario del Wrexham A.F.C., club galés que recientemente cosechó importantes logros deportivos.
Sin embargo, ante el avance de las versiones, el representante legal de los actores, Michael Sirignano, desmintió categóricamente las especulaciones sobre una mudanza transatlántica. El letrado ratificó de manera formal que la intención de la pareja se mantiene firme en culminar los trabajos de Lewisboro para establecer allí su residencia principal junto a sus cuatro hijos menores de edad: James, Inez, Betty y Olin.
Este revés de índole inmobiliario se suma a un complejo panorama para Lively, quien viene de afrontar una alta exposición en los medios tras sus disputas legales con el director y actor Justin Baldoni a raíz de la filmación del largometraje Romper el círculo. Aunque el plano habitacional de la actriz se distribuye también en un loft en el barrio neoyorquino de Tribeca y otra residencia en Pound Ridge cotizada en 5,7 millones de dólares, la paralización de las obras de su nuevo hogar marca un capítulo incómodo en las finanzas de una de las parejas más consolidadas de la industria del entretenimiento.