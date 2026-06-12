Tras los escándalos en Hollywood

Blake Lively y Ryan Reynolds enfrentan millonarias deudas por su mansión en Nueva York

La famosa actriz de "Gossip Girl" y su esposo acumulan reclamos judiciales de contratistas por más de 2,1 millones de dólares debido a las extensas obras de remodelación en su finca de Lewisboro. Paralelamente, la pareja busca dejar atrás sus recientes batallas legales y mediáticas en la industria cinematográfica.