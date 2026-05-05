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“Romper el círculo”

Sorpresivo acuerdo puso fin a la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

La resolución extrajudicial se alcanzó después de un fallo judicial parcial y busca cerrar el conflicto antes del juicio programado que había escalado con múltiples denuncias, incluyendo acusaciones graves como acoso sexual.

Blake Lively evitó el juicio tras llegar a un acuerdo con Justin Baldoni. Blake Lively evitó el juicio tras llegar a un acuerdo con Justin Baldoni.
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De manera sorpresiva, los equipos legales de Blake Lively y Justin Baldoni confirmaron que ambas partes alcanzaron un acuerdo privado para poner fin al conflicto judicial originado tras el rodaje de la película Romper el círculo. La decisión llega a pocos días del inicio del juicio en Nueva York y busca cerrar una disputa que había escalado con múltiples denuncias cruzadas.

El entendimiento también le permite a la actriz evitar una mayor exposición pública, especialmente luego de una serie de resoluciones judiciales desfavorables en las últimas semanas.

Mirá tambiénRevés judicial para Blake Lively en su demanda contra Justin Baldoni

Un fallo adverso

El acuerdo se produce luego de que la Justicia desestimara 10 de las 13 demandas presentadas por Lively, entre ellas acusaciones por acoso sexual, difamación y conspiración civil. Sin embargo, continuaban en pie otras vinculadas a represalias, complicidad e incumplimiento de contrato.

El juez federal a cargo del caso determinó que la actriz actuaba como contratista independiente y no como empleada, lo que limitó el alcance de varias de sus denuncias. Este punto resultó clave para reconfigurar la estrategia legal y avanzar hacia una resolución extrajudicial.

Impacto en la imagen pública

La disputa no solo se desarrolló en el ámbito judicial, sino también en la esfera mediática. Según planteos de la propia Lively en presentaciones legales, la situación habría tenido un fuerte impacto económico y en su imagen, con pérdidas estimadas entre 170 y 300 millones de dólares.

Tras conocerse el acuerdo, la actriz reapareció públicamente en la Met Gala de Nueva York, en lo que fue interpretado como un intento de retomar su presencia en eventos de alto perfil.

Blake Lively poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeBlake Lively asistió a la Met Gala.

Los términos generales

A través de un comunicado conjunto, los representantes legales de ambas partes destacaron que el objetivo del acuerdo es cerrar el conflicto y permitir que todos los involucrados puedan avanzar. En el texto también remarcaron el valor del proyecto cinematográfico y su impacto, especialmente por abordar la temática de la violencia doméstica.

FILE PHOTO: Actor Justin Baldoni leaves the courthouse after 'settlement conference' at the United States District Court in New York City, U.S., February 11, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File PhotoLively y Baldoni sellaron un pacto y no irán a juicio en Nueva York.

Además, señalaron la importancia de garantizar entornos laborales adecuados y de dar lugar a las inquietudes planteadas durante el proceso, con la intención de evitar nuevos conflictos.

Un conflicto que marcó al film

Romper el círculo, uno de los éxitos de taquilla de 2024, quedó atravesado por tensiones detrás de escena. Las diferencias entre sus protagonistas derivaron en denuncias por acoso y una escalada de litigios que incluyó también la participación del entorno cercano de la actriz.

Aunque no se conocieron los detalles económicos del acuerdo, se estima que se trata de una resolución significativa, acorde al volumen de las demandas involucradas.

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