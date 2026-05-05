De manera sorpresiva, los equipos legales de Blake Lively y Justin Baldoni confirmaron que ambas partes alcanzaron un acuerdo privado para poner fin al conflicto judicial originado tras el rodaje de la película Romper el círculo. La decisión llega a pocos días del inicio del juicio en Nueva York y busca cerrar una disputa que había escalado con múltiples denuncias cruzadas.
Sorpresivo acuerdo puso fin a la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni
La resolución extrajudicial se alcanzó después de un fallo judicial parcial y busca cerrar el conflicto antes del juicio programado que había escalado con múltiples denuncias, incluyendo acusaciones graves como acoso sexual.
El entendimiento también le permite a la actriz evitar una mayor exposición pública, especialmente luego de una serie de resoluciones judiciales desfavorables en las últimas semanas.
Un fallo adverso
El acuerdo se produce luego de que la Justicia desestimara 10 de las 13 demandas presentadas por Lively, entre ellas acusaciones por acoso sexual, difamación y conspiración civil. Sin embargo, continuaban en pie otras vinculadas a represalias, complicidad e incumplimiento de contrato.
El juez federal a cargo del caso determinó que la actriz actuaba como contratista independiente y no como empleada, lo que limitó el alcance de varias de sus denuncias. Este punto resultó clave para reconfigurar la estrategia legal y avanzar hacia una resolución extrajudicial.
Impacto en la imagen pública
La disputa no solo se desarrolló en el ámbito judicial, sino también en la esfera mediática. Según planteos de la propia Lively en presentaciones legales, la situación habría tenido un fuerte impacto económico y en su imagen, con pérdidas estimadas entre 170 y 300 millones de dólares.
Tras conocerse el acuerdo, la actriz reapareció públicamente en la Met Gala de Nueva York, en lo que fue interpretado como un intento de retomar su presencia en eventos de alto perfil.
Los términos generales
A través de un comunicado conjunto, los representantes legales de ambas partes destacaron que el objetivo del acuerdo es cerrar el conflicto y permitir que todos los involucrados puedan avanzar. En el texto también remarcaron el valor del proyecto cinematográfico y su impacto, especialmente por abordar la temática de la violencia doméstica.
Además, señalaron la importancia de garantizar entornos laborales adecuados y de dar lugar a las inquietudes planteadas durante el proceso, con la intención de evitar nuevos conflictos.
Un conflicto que marcó al film
Romper el círculo, uno de los éxitos de taquilla de 2024, quedó atravesado por tensiones detrás de escena. Las diferencias entre sus protagonistas derivaron en denuncias por acoso y una escalada de litigios que incluyó también la participación del entorno cercano de la actriz.
Aunque no se conocieron los detalles económicos del acuerdo, se estima que se trata de una resolución significativa, acorde al volumen de las demandas involucradas.