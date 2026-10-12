Causa por cannabis medicinal

Malabrigo: liberaron a la pareja investigada y el juez declaró incompetente a la Justicia provincial

El magistrado entendió que el traslado de más de cinco kilos de flores de marihuana debe investigarse en el fuero federal. También consideró que la evidencia reunida no permite inferir, en el caso de la mujer, una finalidad de comercialización y dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva.