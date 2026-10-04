Una investigación que comenzó con un control sobre la Ruta Nacional 11 terminó con una serie de allanamientos en distintos domicilios de Malabrigo y con dos personas detenidas. En los procedimientos, realizados por agentes de la PDI, fueron secuestradas 648 plantas de marihuana, 336 gajos y más de tres kilos de flores de cannabis, además de dinero en efectivo y una importante cantidad de elementos vinculados con el cultivo y fraccionamiento de la droga.
Malabrigo: detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron más de tres kilos de flores de cannabis
La investigación comenzó con un procedimiento sobre la Ruta Nacional 11, donde un hombre fue interceptado con una valija que contenía bolsas con flores de cannabis. Los allanamientos posteriores permitieron secuestrar 648 plantas, 336 gajos, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados con el cultivo y fraccionamiento.
Los detenidos fueron identificados como un hombre de 28 años, cuyas iniciales son S. Y. C., y una mujer de 35, M. P. C. Ambos quedaron a disposición de la fiscal Daniela Montegrosso, quien interviene en una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.
La pesquisa tuvo su primer capítulo el 2 de octubre, cuando S. Y. C. fue interceptado mientras circulaba en un automóvil por la Ruta Nacional 11, a la altura del ex peaje de Videla. Durante el procedimiento, los investigadores comprobaron que llevaba en el baúl una valija que contenía bolsas con flores de cannabis.
Ese hallazgo puso en marcha una investigación que posteriormente llevó a los agentes hasta distintos inmuebles relacionados con el sospechoso y con organizaciones vinculadas al cultivo de cannabis. Por disposición judicial, el hombre quedó detenido y las tareas investigativas continuaron con el objetivo de determinar el origen y destino de la sustancia.
El dinero y las plantas
Una de las líneas que surgió durante la pesquisa llevó a los investigadores hasta la Asociación Civil Cannabrigo. Según la información oficial, S. Y. C. integraría esa organización en calidad de secretario. A partir de allí se ordenaron procedimientos en distintos inmuebles vinculados con el investigado y con asociaciones relacionadas con el cultivo de cannabis.
Uno de los allanamientos tuvo lugar en una vivienda de calle 25 de Mayo al 1400. Allí se encontraba M. P. C., quien figura como vocal suplente de Cannabrigo. Durante la requisa, los agentes encontraron cannabis y documentación vinculada con la actividad, además de la totalidad del dinero que posteriormente fue incorporado como evidencia a la causa.
El secuestro incluyó $4.886.000, 1.656 dólares y 9.000 guaraníes. También fueron incautados tres teléfonos celulares, un DVR, balanzas, picadores y distintos elementos que, según los investigadores, podrían estar relacionados con el cultivo, procesamiento y fraccionamiento de cannabis.
En los procedimientos se contabilizaron 648 plantas de marihuana y 336 gajos. A ello se sumaron aproximadamente 3,355 kilos de flores de cannabis distribuidas en bolsas, además de frascos y envoltorios con marihuana, aceites y ungüentos elaborados a partir de cannabis.
También fue hallada documentación relacionada con el Reprocann, el registro destinado a personas que cuentan con autorización para acceder al cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos. Precisamente, uno de los aspectos que ahora busca establecer la investigación es si, detrás de una estructura asociativa habilitada para el cultivo, pudieron desarrollarse actividades ajenas a los fines permitidos.
La pesquisa no está cerrada
El procedimiento abrió así una nueva etapa de la investigación. La hipótesis que manejan los pesquisas apunta a determinar si parte de la producción de cannabis era destinada a una eventual comercialización ilegal y si para ello se utilizaban asociaciones habilitadas como cobertura.
La presencia de plantas, gajos, flores, elementos de cultivo y fraccionamiento, documentación, dinero y otros objetos secuestrados será analizada por los investigadores y puesta en relación con la documentación y los dispositivos electrónicos incautados.
Por el momento, tanto el hombre como la mujer permanecen vinculados a la causa y a disposición de la fiscal Montegrosso. Será la Justicia la que determine, a partir de las pruebas reunidas, el alcance de las responsabilidades que pudieran corresponderles.
La investigación continúa y procura establecer, entre otros aspectos, la procedencia del cannabis encontrado, su eventual destino comercial y el posible rol que habrían tenido las asociaciones relacionadas con el cultivo dentro de la maniobra bajo pesquisa.