Microtráfico

Malabrigo: detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron más de tres kilos de flores de cannabis

La investigación comenzó con un procedimiento sobre la Ruta Nacional 11, donde un hombre fue interceptado con una valija que contenía bolsas con flores de cannabis. Los allanamientos posteriores permitieron secuestrar 648 plantas, 336 gajos, dinero en efectivo y numerosos elementos vinculados con el cultivo y fraccionamiento.