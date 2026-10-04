Dos personas que viajaban desde Chile hacia la provincia de Neuquén fueron encontradas y asistidas este sábado luego de quedar varadas sobre la Ruta Provincial 23, en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona cordillerana.
Viajaron de Chile a Neuquén, perdieron el contacto y fueron rescatados tras quedar varados en la Ruta 23
Dos personas habían ingresado al país por el paso internacional Icalma y se dirigían hacia Las Lajas. Sus familiares alertaron que habían perdido la comunicación. Fueron encontrados en el sector de Mallín Chileno y continuaron el viaje acompañados por personal vial.
El operativo se puso en marcha durante la madrugada, después de que familiares de los viajeros alertaran que habían perdido el contacto con ellos.
Los viajeros habían ingresado a la Argentina por el paso internacional Icalma y tenían como destino la localidad neuquina de Las Lajas. Al no poder comunicarse nuevamente con ellos, sus allegados solicitaron asistencia y se inició un operativo para establecer su ubicación.
La búsqueda se desarrolló en un sector de la Ruta Provincial 23 comprendido entre Villa Pehuenia y Las Lajas. Participaron efectivos de la Comisaría 47° de Villa Pehuenia, personal de la División Tránsito Las Lajas, integrantes de Vialidad Provincial y trabajadores de una empresa que colaboró con las tareas.
Las condiciones meteorológicas complicaron inicialmente el desplazamiento de los equipos que participaron del procedimiento. La zona había sido afectada por viento y abundante nieve, lo que dificultó las tareas de rastrillaje durante las primeras horas.
Dónde encontraron a los viajeros
Finalmente, durante la mañana, los equipos lograron localizar a las dos personas en el sector conocido como Mallín Chileno. Según informó la Policía de Neuquén, ambos se encontraban en buen estado de salud.
Luego de recibir asistencia, los viajeros retomaron el recorrido a bordo de su vehículo. Para evitar nuevos inconvenientes durante el desplazamiento, personal de Vialidad Provincial y de la División Tránsito Las Lajas los acompañó durante el trayecto.
El operativo se produjo en un contexto de condiciones invernales en distintos sectores de la cordillera neuquina. En los últimos días, las nevadas y el viento generaron dificultades para la circulación en diferentes rutas provinciales.
La Dirección Provincial de Vialidad había advertido sobre la necesidad de circular con extrema precaución en sectores afectados por agua, barro y nieve, además de respetar las indicaciones de los equipos desplegados sobre las rutas.
Entre las recomendaciones para quienes deben transitar por zonas cordilleranas se encuentra llevar cadenas y evitar los desplazamientos nocturnos cuando las condiciones no son favorables.
La Ruta Provincial 23 constituye además uno de los corredores utilizados para conectar distintos puntos del centro-oeste neuquino con los pasos internacionales.
El sector presenta tramos de ripio y atraviesa áreas cordilleranas donde las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente el estado de la calzada.
El operativo se realizó en medio de un escenario de nieve y viento
El rescate de los viajeros se produjo mientras continuaban las precipitaciones y nevadas en sectores de Neuquén. Para este domingo, el pronóstico meteorológico contemplaba lluvias y nevadas intermitentes, además de temperaturas bajas y ráfagas de viento que podían alcanzar los 69 kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico Nacional también preveía la posibilidad de precipitaciones durante las primeras jornadas de la semana, con probabilidades de entre 10% y 40% durante las mañanas del lunes, martes y miércoles. Las temperaturas se mantendrían por debajo de los 10°C en buena parte de la región, con una mejora gradual hacia el jueves.
Las autoridades remarcaron la importancia de consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje por la zona y de atender las indicaciones de los organismos viales. La presencia de nieve, hielo, barro o fuertes ráfagas puede alterar las condiciones de circulación en pocos minutos.