Operativo de rescate e

Viajaron de Chile a Neuquén, perdieron el contacto y fueron rescatados tras quedar varados en la Ruta 23

Dos personas habían ingresado al país por el paso internacional Icalma y se dirigían hacia Las Lajas. Sus familiares alertaron que habían perdido la comunicación. Fueron encontrados en el sector de Mallín Chileno y continuaron el viaje acompañados por personal vial.