La jornada deportiva del sábado terminó de la peor manera para la comunidad del fútbol amateur de Santo Tomé. Fabián Leonardo Barro, de 50 años, se descompensó mientras participaba de un encuentro de veteranos y murió pese a los esfuerzos por asistirlo. Horas después, su hijo, de 19 años, fue aprehendido luego de provocar daños en el Samco donde se había producido el desenlace.
Un futbolista amateur de 50 años murió tras descompensarse en un partido; incidentes en el Samco
Fabián Leonardo Barro, de 50 años, sufrió una descompensación durante un encuentro de veteranos y falleció luego de ser trasladado al Samco de Santo Tomé. Tras conocerse el desenlace, su hijo, de 19 años, protagonizó un episodio de violencia y fue aprehendido por los daños ocasionados en el establecimiento.
Barro era jugador de Casa Club y participaba habitualmente de los encuentros organizados por la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos, ubicada en Roverano 2898. La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre quienes compartían con él la actividad deportiva.
Emergencia médica
Según la información disponible, el hombre sufrió una descompensación mientras disputaba un partido de fútbol. Tras el episodio, fue trasladado al SAMCo de Santo Tomé, donde ingresó sin signos vitales y el personal de salud intentó reanimarlo. Sin embargo, las maniobras no lograron revertir el cuadro y se confirmó su fallecimiento.
La muerte del jugador provocó momentos de profunda angustia entre sus familiares y allegados. Desde el ámbito del fútbol de veteranos expresaron sus condolencias y acompañaron a los seres queridos de Barro ante la pérdida.
Destrozos en el Samco
El episodio tuvo una derivación policial en el SAMCo, situado en la intersección de las calles Azcuénaga y 12 de Septiembre. Alrededor de las 18.30, un aviso del sistema de emergencias 911 alertó sobre disturbios en el establecimiento y solicitó la presencia de efectivos.
Al llegar, los uniformados fueron informados de que, tras conocerse el fallecimiento, un joven había protagonizado un incidente en el centro asistencial. De acuerdo con las actuaciones preliminares, el muchacho habría reaccionado violentamente y provocado daños en los vidrios de una puerta de la guardia, además de ocasionar destrozos en el establecimiento.
El sospechoso fue identificado como un hijo del hombre fallecido. Personal policial procedió a su aprehensión y el caso quedó encuadrado, en principio, como un hecho de daño, con intervención de la Comisaría 23ª.
El joven quedó a disposición de las autoridades correspondientes, con defensor de turno. La secuencia dejó como saldo una muerte que enlutó al fútbol de veteranos y un incidente que terminó con la intervención policial en el mismo centro de salud donde se había intentado salvar la vida del jugador.