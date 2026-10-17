Conmoción en Santo Tomé

Un futbolista amateur de 50 años murió tras descompensarse en un partido; incidentes en el Samco

Fabián Leonardo Barro, de 50 años, sufrió una descompensación durante un encuentro de veteranos y falleció luego de ser trasladado al Samco de Santo Tomé. Tras conocerse el desenlace, su hijo, de 19 años, protagonizó un episodio de violencia y fue aprehendido por los daños ocasionados en el establecimiento.