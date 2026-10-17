Mariano Páez, padre de Agostina Páez, quien había sido detenida en Brasil tras realizar gestos racistas, fue arrestado en su domicilio junto a su actual pareja, María Batule, por una denuncia vinculada con la sustracción de dinero en un comercio de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Detuvieron al padre de Agostina Páez por un presunto hurto en Santiago del Estero
La joven santiagueña había quedado en el centro de la atención pública tras un episodio de racismo en Brasil. La causa actual involucra también a María Batule, señalada como coautora, y derivó en un allanamiento con secuestro de dinero, una camioneta y prendas de vestir.
El abogado de la familia, Sebastián Robles, explicó que asumirá formalmente la defensa el lunes y que todavía no cuenta con información detallada sobre la causa. “El lunes me voy a constituir formalmente como defensor y veremos qué hay, hasta el momento, no contamos con mayor información”, señaló.
Cómo habría ocurrido el presunto hurto
Según la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 10 de octubre, cuando Páez y su pareja se presentaron en un local de materiales para la construcción. El denunciante es el representante de esa empresa.
De acuerdo con la acusación, ambos estaban frente al mostrador cuando una cajera dejó un fajo con un millón y medio de pesos. En ese momento, la empleada se distrajo y Mariano Páez habría tomado el dinero para entregárselo a María Batule, de 34 años. Luego, los dos se retiraron del establecimiento.
Los elementos secuestrados
Tras la denuncia, los investigadores avanzaron con las actuaciones correspondientes y revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio.
Las tareas derivaron en un allanamiento en el domicilio de Páez, realizado por personal del Departamento Robo y Hurto de Las Termas. Durante el procedimiento, se incautaron $632.600, una camioneta y prendas de vestir que, según la información del caso, coincidirían con las que aparecen en las imágenes de seguridad.
La situación judicial
Mariano Páez fue trasladado al Centro Único de Detención luego de su aprehensión. Por su parte, María Batule fue acusada como coautora del presunto hurto.
El abogado Sebastián Robles indicó que asumirá formalmente la defensa el lunes. Hasta el momento, según sus declaraciones, no cuenta con mayores precisiones sobre las actuaciones judiciales.