Junto a su pareja

Detuvieron al padre de Agostina Páez por un presunto hurto en Santiago del Estero

La joven santiagueña había quedado en el centro de la atención pública tras un episodio de racismo en Brasil. La causa actual involucra también a María Batule, señalada como coautora, y derivó en un allanamiento con secuestro de dinero, una camioneta y prendas de vestir.