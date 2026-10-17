Parque Avellaneda

Cayó un ladrón con 11 antecedentes por robar con una réplica de ametralladora: tenía condenas vigentes

El sospechoso, de 38 años, también tenía dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva. Fue localizado por la Policía en una vivienda tras intentar cometer un segundo asalto.