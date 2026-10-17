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Cayó un ladrón con 11 antecedentes por robar con una réplica de ametralladora: tenía condenas vigentes

El sospechoso, de 38 años, también tenía dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva. Fue localizado por la Policía en una vivienda tras intentar cometer un segundo asalto.

Detuvieron a un ladrón con 11 antecedentes que robaba con una réplica de ametralladora.Detuvieron a un ladrón con 11 antecedentes que robaba con una réplica de ametralladora.
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Un hombre de 38 años fue detenido en el barrio porteño de Parque Avellaneda, acusado de robarle a un vecino con una réplica de ametralladora e intentar asaltar a una segunda persona. El sospechoso cuenta con 11 antecedentes penales, dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva.

El primer episodio ocurrió en Garzón al 3800, donde el acusado amenazó a un hombre que estaba estacionando su auto y le sustrajo un celular y un reloj pulsera.

Tras cometer el robo, intentó quitarle sus pertenencias a otra persona que se identificó como oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Sin embargo, esta intervención hizo que el sospechoso escapara del lugar.

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Refugio durante la huida

La búsqueda continuó después de que un vecino llamara al 911 para alertar que el presunto delincuente había ingresado a una casa ubicada en Laguna al 9000.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 9C se dirigieron al domicilio e ingresaron al inmueble. Allí encontraron al hombre en el comedor y procedieron a detenerlo.

Durante el operativo, los policías recuperaron el teléfono celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora que habría sido utilizada para amenazar a las víctimas.

Antecedentes y condenas vigentes

Según los registros, el detenido acumula antecedentes desde 2018 por distintos delitos, entre ellos robos, tentativas de robo, hurtos, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad.

Además, registra dos condenas vigentes, dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva que se mantiene vigente desde 2023.

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