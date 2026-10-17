Un hombre de 38 años fue detenido en el barrio porteño de Parque Avellaneda, acusado de robarle a un vecino con una réplica de ametralladora e intentar asaltar a una segunda persona. El sospechoso cuenta con 11 antecedentes penales, dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva.
Cayó un ladrón con 11 antecedentes por robar con una réplica de ametralladora: tenía condenas vigentes
El sospechoso, de 38 años, también tenía dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva. Fue localizado por la Policía en una vivienda tras intentar cometer un segundo asalto.
El primer episodio ocurrió en Garzón al 3800, donde el acusado amenazó a un hombre que estaba estacionando su auto y le sustrajo un celular y un reloj pulsera.
Tras cometer el robo, intentó quitarle sus pertenencias a otra persona que se identificó como oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Sin embargo, esta intervención hizo que el sospechoso escapara del lugar.
Refugio durante la huida
La búsqueda continuó después de que un vecino llamara al 911 para alertar que el presunto delincuente había ingresado a una casa ubicada en Laguna al 9000.
Efectivos de la Comisaría Vecinal 9C se dirigieron al domicilio e ingresaron al inmueble. Allí encontraron al hombre en el comedor y procedieron a detenerlo.
Durante el operativo, los policías recuperaron el teléfono celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora que habría sido utilizada para amenazar a las víctimas.
Antecedentes y condenas vigentes
Según los registros, el detenido acumula antecedentes desde 2018 por distintos delitos, entre ellos robos, tentativas de robo, hurtos, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad.
Además, registra dos condenas vigentes, dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva que se mantiene vigente desde 2023.