Un operativo conjunto entre personal de seguridad privada y efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe culminó durante la noche del viernes en Recreo con la aprehensión de un hombre de 36 años, oriundo de la provincia del Chaco, acusado del delito de "tentativa de robo por escalamiento".
Atraparon a un ladrón adentro de una empresa de Recreo
El episodio tuvo lugar a la vera de la ruta nacional 11, en el cruce con la calle Saavedra Lamas. El ladrón es oriundo de la provincia de Chaco.
El hecho se registró alrededor de las 23.15 en las instalaciones de una empresa láctea, ubicada sobre la intersección de la Ruta Nacional 11 y calle Saavedra Lamas, en jurisdicción de Recreo, ciudad del departamento santafesino La Capital.
Según el reporte oficial, el vigilador de la firma advirtió a través del sistema de monitoreo por cámaras la presencia de un intruso en el predio.
El sospechoso había logrado ingresar tras trepar el tejido perimetral, de aproximadamente 2,10 metros de altura, con intenciones de sustraer materiales de construcción.
Tras la alerta radial, personal de la Agrupación de Caballería acudió rápidamente al lugar.
En coordinación con el vigilador, los uniformados ingresaron por el sector del portón norte para inspeccionar el predio.
Minutos más tarde, los policías divisaron al sospechoso en el fondo del terreno, sobre el límite este, cuando intentaba darse a la fuga saltando nuevamente el alambrado.
Detenido
No obstante, el individuo acató la voz de alto y fue aprehendido en el acto.
A pocos metros del lugar del arresto, las fuerzas de seguridad hallaron y secuestraron dos latas de 20 litros de sellador de grietas, las cuales el sujeto había acopiado para llevarse.
El detenido, de 36 años, con domicilio fijado en la localidad de Villa Berthet (San Lorenzo, Chaco).
Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría Distrito 16° de Recreo (dependiente de la 5ta Zona de Inspección de la Unidad Regional I), quedando la causa en manos del fiscal de turno.
Por disposición de las autoridades, los elementos recuperados fueron restituidos al personal de seguridad para su custodia temporal.