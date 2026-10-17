Un grave siniestro vial dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas de gravedad durante la mañana de este sábado 17 de octubre, sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 242.
Dos muertos y dos heridos graves tras el vuelco de una camioneta
Un grave accidente ocurrido este sábado en el kilómetro 242 de la Ruta Nacional 34 dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos heridas de gravedad tras un vuelco.
El hecho se registró cerca de las 11:30hs , cuando una dotación de la Dirección General de Bomberos, Cuartel Zona Norte de Rafaela, acudió al lugar y encontró una Ford Ranger XL 4x2 de color gris claro siniestrada sobre la banquina este. Según el parte oficial, se trató de un siniestro con una única camioneta involucrada. Al llegar, los bomberos encontraron a tres personas adultas atrapadas dentro del vehículo.
Tras verificar su estado, constataron que el conductor ya se encontraba sin signos vitales, mientras que los otros dos ocupantes —un hombre y una mujer— permanecían conscientes, aunque presentaban heridas de gravedad. A pocos metros de la camioneta, sobre la banquina, fue encontrada además otra mujer adulta sin signos vitales.
De esta manera, el saldo inicial informado oficialmente fue de dos personas fallecidas y dos sobrevivientes con lesiones graves.
Un complejo operativo de rescate
Los bomberos comenzaron las tareas asegurando el vehículo y realizando el corte del suministro eléctrico para poder trabajar sin riesgos.
Para liberar a los sobrevivientes fue necesario utilizar dos herramientas hidráulicas, con las que realizaron la apertura y remoción de las puertas y separaron parte de la carrocería de la camioneta.
Una vez liberados, el hombre y la mujer heridos fueron atendidos e inmovilizados junto al personal del SIES 107 y posteriormente trasladados al hospital.
Intervino Policía Científica
Finalizadas las tareas de rescate, los bomberos permanecieron en el lugar a la espera del personal especializado para las actuaciones correspondientes sobre la escena y los cuerpos de las víctimas.
En el operativo trabajaron además Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 14ª y el Departamento Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI).