Para profundizar en la detección y el tratamiento de los trastornos del desarrollo del lenguaje (TDL), la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) organizó la jornada Leer para Hablar. Se realizó este sábado 17 de octubre, de 9 a 17, destinado a estudiantes avanzados, docentes y profesionales de Fonoaudiología y Psicopedagogía.
Santa Fe se especializó sobre trastornos del desarrollo del lenguaje infantil
Verónica Maggio, Claudia Benavídez y Mariana Farías Almeida fueron convocadas por la UCSF para capacitar a profesionales y estudiantes de Fonoaudiología, Psicopedagogía y Educación. En diálogo con El Litoral explicaron por qué no todos los retrasos en el habla son un trastorno y cómo la lectoescritura puede convertirse en una herramienta terapéutica.
La capacitación estuvo a cargo de Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Universidad Austral, y de Claudia Benavídez y Mariana Farías Almeida. Las tres conversaron con El Litoral sobre estas dificultades y sus abordajes.
Hablar tarde no siempre significa tener un trastorno
“Aprender a hablar bien lleva seis años. Va desde el momento que un chico nace hasta los seis, en donde aprende lo básico del lenguaje”, explicó Maggio. Y distinguió: “Hay chicos que se atrasan en ese proceso, se demoran, pero arrancan un poquito más tarde y después se compensan. A esos nenes se los llama hablantes tardíos”.
“El 20% de los chicos entre dos y tres años se atrasan para hablar. Atrasarse no quiere decir tener un trastorno”, precisó. Algunos presentan dificultades persistentes que requieren tratamiento.
Maggio señaló que el TDL alcanza aproximadamente al 7% de los chicos en edad escolar, una prevalencia que también aparece en estimaciones internacionales. “En un aula de 30 vos tenés dos seguros”, graficó. Pero advirtió que el diagnóstico no responde a un único perfil: “Vos podés tener uno con un trastorno del desarrollo del lenguaje que habla poco y mal, pero también puede haber uno que habla mucho y bien y que también tiene trastorno del lenguaje porque no entiende”.
“Cuando un nene tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, se le complica la comunicación, pero también se le complica el colegio, se le complica la conducta, las relaciones sociales”, enumeró. Algunos necesitan adaptaciones y apoyos aun cuando reciben tratamiento.
“Después hay otros que llegan sin diagnóstico porque hablan bien, pero no entienden”, agregó. Farías Almeida destacó que los docentes necesitan “conocer el desarrollo normal” para advertir esas dificultades.
Leer para hablar: invertir el camino habitual
La propuesta invierte el recorrido habitual: utiliza el lenguaje escrito para favorecer el oral. Se basa en Leer para hablar, de los especialistas españoles Marc Monfort y Adoración Juárez Sánchez, publicado en 2004.
“Aplicamos esa metodología con nuestros pacientes durante muchísimos años y es muy efectiva. Entonces damos las capacitaciones para que todas puedan implementar este sistema que le hace tanto bien a los chicos”, sostuvo Benavídez. Y sintetizó: “Se enseña a leer para aprender a hablar, al revés de como aprendimos nosotros”.
Para Farías Almeida, no es un método nuevo, pero aún falta incorporarlo en más ámbitos: “Si bien es un método terapéutico, es algo que se hace extensivo para que le alcance al niño esta forma de aprender diferente que necesita”.
Benavídez explicó el aporte de los apoyos visuales: “Leyendo las palabras, las van construyendo también escribiéndolas y de esa manera la información verbal se vuelve estable, porque ahí pueden ver las palabras”. Según cada caso, trabajan la comprensión, la construcción de frases y la pronunciación.
La jornada incluirá una actualización diagnóstica a cargo de Maggio, la presentación de los fundamentos del método y el análisis de casos clínicos que muestran su aplicación.
Una formación que busca llegar a la región
Claudia Maino, coordinadora de Fonoaudiología de la UCSF, señaló que “era uno de los objetivos poder contar con una formación para nuestros alumnos de nivel avanzado” y para graduados.
“Nos parecía importante poder traer una formación de este nivel con estas profesionales que son muy reconocidas”, destacó. “En muchos casos hay que trasladarse, ya tiene otros costos. Que pueda salir al interior nos parece magnífico”.
Adriana Ávalos, presidenta del Colegio Profesional de Fonoaudiología de Santa Fe, primera circunscripción, remarcó el trabajo conjunto con la universidad: “Uno de los objetivos es brindar capacitaciones acá en la ciudad”. A su vez, sostuvo que “es una temática que nos atraviesa a todos, no solamente a fono sino también a otros colegas como psicopedagogos, docentes”.
Entre los inscriptos hay fonoaudiólogos, psicopedagogos y docentes de educación especial. “Los docentes están visualizando esta problemática de los trastornos del lenguaje y necesitan herramientas para el aula, para el trabajo día a día”, concluyó Maino.