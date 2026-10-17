Leer para aprender a hablar

Santa Fe se especializó sobre trastornos del desarrollo del lenguaje infantil

Verónica Maggio, Claudia Benavídez y Mariana Farías Almeida fueron convocadas por la UCSF para capacitar a profesionales y estudiantes de Fonoaudiología, Psicopedagogía y Educación. En diálogo con El Litoral explicaron por qué no todos los retrasos en el habla son un trastorno y cómo la lectoescritura puede convertirse en una herramienta terapéutica.