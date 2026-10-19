Santa Fe

Aprehendieron a un joven tras un incidente con su madre y quedó internado en el Cullen

Un joven de 23 años fue aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico luego de que su madre lo denunciara por molestias en el exterior de su vivienda. El joven fue ingresado al Hospital Cullen debido a las dificultades que presentaba para hablar y a posibles signos de consumo de alcohol y otras sustancias. Quedó internado con custodia policial.