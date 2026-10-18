La búsqueda de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo tuvo un desenlace positivo. La adolescente uruguaya fue encontrada con vida en Campana, provincia de Buenos Aires, luego de un operativo en el que participaron efectivos de la Policía Federal Argentina y de Gendarmería Nacional.
Alerta Sofía: encontraron a Camila Rodríguez Caraballo en Campana
La adolescente uruguaya fue localizada durante un allanamiento en la ciudad bonaerense. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el hallazgo y destacó la cooperación entre Argentina y Uruguay.
La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, a través de una publicación en redes sociales. La funcionaria destacó la rápida activación de la Alerta Sofía y el trabajo coordinado de las fuerzas federales para localizar a la menor.
Durante el procedimiento, realizado en el marco de un allanamiento, también fue detenido un hombre vinculado a la investigación.
Cómo encontraron a Camila Rodríguez Caraballo
Según informó Monteoliva, la Policía Federal Argentina logró localizar a la adolescente con la colaboración de Gendarmería Nacional. El operativo se desarrolló en Campana, donde los efectivos encontraron a la joven.
La ministra reconoció el trabajo de los agentes que participaron de la búsqueda y agradeció a las autoridades de Uruguay por la cooperación que permitió avanzar en la investigación.
Hasta el momento, la información oficial difundida no precisó qué vínculo tendría el hombre detenido con la desaparición ni cuáles son los cargos que podrían imputársele.
La Alerta Sofía se activó tras su desaparición
El caso había generado preocupación luego de que Camila fuera reportada como desaparecida en la zona del puente internacional General Artigas, que conecta Colón, en Entre Ríos, con Paysandú, en Uruguay.
Ante la búsqueda, se activó la Alerta Sofía, un sistema de emergencia que permite difundir rápidamente casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes cuando se considera que existe un riesgo grave e inminente para su integridad.
La investigación involucró la cooperación entre ambos países debido a que la adolescente es uruguaya y su desaparición se produjo en una zona fronteriza.
El hallazgo con vida en Campana representa un avance central en el caso. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que fue localizada y determinar la situación judicial del hombre detenido.