Búsqueda internacional

Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 15 años en el puente Colón-Paysandú

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez el viernes 16 de octubre en el paso internacional que conecta Entre Ríos con Uruguay. El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió sus datos y pidió colaboración para encontrarla. En el país vecino también se activó una alerta de búsqueda.