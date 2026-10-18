El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este domingo por la madrugada la Alerta Sofía por la desaparición de Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente uruguaya de 15 años cuyo paradero se desconoce desde el viernes.
Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 15 años en el puente Colón-Paysandú
Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez el viernes 16 de octubre en el paso internacional que conecta Entre Ríos con Uruguay. El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió sus datos y pidió colaboración para encontrarla. En el país vecino también se activó una alerta de búsqueda.
La joven fue vista por última vez cerca de las 6.30 en el puente internacional General Artigas, que une la ciudad entrerriana de Colón con Paysandú, en Uruguay.
La búsqueda involucra a autoridades de ambos países. En Argentina, el Gobierno difundió la alerta y solicitó a la población que aporte cualquier información que pueda ayudar a localizar a la adolescente. En Uruguay, en tanto, se emitió una alerta Amber para ampliar la difusión del caso.
Cómo es la adolescente desaparecida y dónde fue vista por última vez
Según los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad argentino, Camila tiene 15 años, es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones.
La última vez que fue vista fue el viernes 16 de octubre, alrededor de las 6.30, en las inmediaciones del puente internacional General Artigas, conocido como el puente Colón-Paysandú por las dos ciudades que conecta.
Desde las autoridades uruguayas aportaron una referencia geográfica más específica: señalaron que la desaparición se produjo en las inmediaciones del cruce internacional, sobre la calle José Pedro Varela, en el departamento de Paysandú.
La familia también brindó información sobre las circunstancias en las que advirtió su ausencia. Hernando Rodríguez, padre de la adolescente, contó en declaraciones a la televisión uruguaya que la joven estaba en su habitación y que, entre las 6.30 y las 7.30, dejó de estar allí.
Su madre, Nadia Caraballo, manifestó su preocupación por la situación y señaló que la adolescente no acostumbraba salir sola. También afirmó que no tenía redes sociales y que no mantenía vínculos habituales con amigos o pareja, según las declaraciones reproducidas por medios uruguayos.
Los testimonios familiares forman parte de la información difundida públicamente sobre el caso, mientras las autoridades procuran reconstruir los últimos movimientos de la joven y establecer dónde pudo haber estado después de ser vista por última vez.
Ante la falta de información sobre su paradero, los organismos de seguridad solicitaron la colaboración de la población. Quienes tengan datos que puedan contribuir a la búsqueda deben comunicarse con la línea gratuita y anónima 134, habilitada en Argentina durante las 24 horas.
Qué es la Alerta Sofía y cómo aportar información
La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia del Ministerio de Seguridad de la Nación destinado a acelerar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que existe un riesgo grave e inminente para su integridad.
El sistema permite difundir de manera urgente información oficial sobre la persona buscada a través de medios de comunicación, redes sociales, teléfonos celulares y otros canales, con el objetivo de ampliar las posibilidades de localizarla.
Su activación requiere una denuncia formal, una investigación en curso y una solicitud de la autoridad judicial, además de información precisa que permita orientar la colaboración de la ciudadanía. No se utiliza en todos los casos de desaparición, sino en situaciones que reúnen condiciones específicas de riesgo.
El nombre del protocolo recuerda a Sofía Herrera, la niña de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego. Su caso impulsó la creación de este mecanismo de búsqueda urgente.
En la desaparición de Camila, la difusión argentina se complementó con una alerta emitida en Uruguay. Se trata de la alerta Amber, un sistema utilizado en ese país para solicitar la colaboración pública en la localización de niños y adolescentes desaparecidos que pueden encontrarse en peligro.
La coordinación entre ambos países resulta relevante por las características del lugar donde la joven fue vista por última vez, en un paso internacional que conecta las ciudades de Colón y Paysandú.
Cómo colaborar con la búsqueda
Las autoridades argentinas solicitaron que cualquier persona que cuente con información sobre Camila Ayelén Rodríguez Caraballo se comunique con la línea 134, gratuita, anónima y disponible las 24 horas.
Ante una posible pista, es importante aportar los datos a los organismos oficiales y evitar difundir versiones sin confirmar. La circulación de información precisa puede contribuir a la investigación y ayudar a orientar los procedimientos de búsqueda.
Al momento de la publicación de los primeros reportes, no se había informado oficialmente que la adolescente hubiera sido localizada. La búsqueda continuaba con la participación de las autoridades de Argentina y Uruguay.