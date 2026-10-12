En Chubut

A un año de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder, la búsqueda continúa sin resultados

Los jubilados desaparecieron el 11 de octubre de 2025 cuando viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones. Seis días después, encontraron la camioneta de Pedro en el Zanjón de Visser, con las puertas cerradas y pertenencias de ambos en su interior.