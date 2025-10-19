Jubilados desaparecidos en Chubut: encuentran la camioneta cerrada con llave y encajada

La camioneta en la que viajaban la pareja de jubilados —Pedro Alberto Kreder (70) y Juana Inés Morales (68), desaparecida en la provincia de Chubut, apareció este viernes en un sector apartado, encajada en el barro y con las cuatro puertas cerradas con llave.
Hallazgo y circunstancias del vehículo
De acuerdo con lo informado por el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Comisario Lucas Cocha, la camioneta fue localizada en las cercanías de la playa Visser, a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, pero no sobre la Ruta 1: se encontraba por unos zanjones, “en medio de la nada”.
El vehículo, una Toyota Hilux, mostraba huellas de un intento de salida del barro sin éxito —se encontraba “hundido”, encajado y sin que el conductor lograra avanzar—, pero presentaba todas las puertas cerradas con llave y en su interior se hallaban pertenecías de los jubilados.
Este hallazgo refuerza la hipótesis de que Kreder y Morales decidieron abandonar el vehículo para caminar con la intención de buscar ayuda, dada la imposibilidad de continuar con el vehículo en ese punto tan aislado.
¿Qué deja planteado este hallazgo para la investigación?
El descubrimiento de la camioneta plantea varios interrogantes, pero también aporta elementos clave al caso que hasta ahora mantenía un fuerte hermetismo por parte de las autoridades.
En primer lugar, la imposibilidad de que siguieran viajando en el vehículo —al estar encajada y sin salida aparente— permite descartar la hipótesis de que la pareja haya continuado el trayecto por sus propios medios en ese mismo vehículo.
Al mismo tiempo, el hecho de que las pertenencias de ambos estuvieran dentro del rodado, y que todas las puertas permanecieran cerradas con llave, sugiere que el abandono fue intencional o al menos decidido por ellos mismos, más que producto de una huida improvisada del vehículo.
Esto aporta robustez a la teoría de que salieron caminando para buscar auxilio.
No obstante, queda abierto aún el interrogante sobre qué ocurrió después: la zona en la que se encontró el vehículo es remota, apartada tanto de la costa como de la ruta principal, lo que complica la localización de huellas u otras evidencias que permitan determinar hacia dónde caminaron los adultos mayores.
Además, la intervención de la Policía de Chubut y de los equipos de búsqueda mantiene reserva de los detalles de la investigación, por lo que hasta el momento no se ha hecho público el paradero ni condiciones en que se encuentra la pareja.
El hallazgo genera esperanza en la persona de familiares y amigos, y al mismo tiempo intensifica la necesidad de acciones coordinadas para dar con Kreder y Morales.
Las condiciones climáticas y geográficas de la región de la costa chubutense donde desaparecieron —zona de acantilados, dunas y barrancas— juegan en contra, lo que da urgencia a la búsqueda.
De cara a la dinámica de la investigación, los elementos presentes en el vehículo —como su ubicación exacta, huellas en el barro, cables de comunicación con los ocupantes y el tiempo transcurrido— serán clave para orientar si la pareja pudo sortear algún tipo de obstáculo, si fue auxiliada, o si quedó desamparada en el trayecto a pie.
