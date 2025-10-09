Explotó una turbina de un avión mientras despegaba en Chubut

Un llamativo y preocupante incidente se registró este jueves por la mañana con un vuelo de Aerolíneas Argentinas que partía desde Trelew, Chubut, con destino a Ezeiza, Buenos Aires.
Se trata de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que despegaba este jueves desde Trelew con destino a Buenos Aires.
Al momento del despegue, el Boeing 737 LV-FQY sufrió un desperfecto y una de sus turbinas explotó, provocando la aparición de una llama cerca del ala izquierda.
El episodio fue registrado por uno de los pasajeros a bordo del vuelo y el video compartido en redes sociales por un medio chubutense.
El jefe del aeropuerto, Fabio Orellano, explicó que la situación fue controlada en pocos minutos: "Hubo una llama y se prendieron pastos, pero ya está controlado. Los bomberos estaban cerca y lo apagaron enseguida".
"El descenso fue tranquilo, algunos ni se dieron cuenta de lo que pasó", indicó Orellano, aclarando que ninguno de los pasajeros ni miembros de la tripulación sufrió ningún tipo de lesión.
La ANAC realiza la revisión de la pista y la aeronave quedó en plataforma para ser inspeccionada por los mecánicos de Aerolíneas Argentinas, quienes trabajan para determinar el origen del desperfecto.
Este tipo de incidentes, generan protocolos rigurosos que pueden extenderse durante varias horas o incluso días, según la magnitud del daño. La prioridad de las autoridades aeroportuarias y de la aerolínea es garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal de vuelo antes de reanudar cualquier operación.
Por su parte, los vuelos programados para más tarde podrían verse afectados si persiste el cierre preventivo del aeropuerto. Se recomienda a quienes tengan previsto viajar desde o hacia Trelew que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.
Además del impacto operativo, este tipo de situaciones suele implicar revisiones internas en las rutinas de mantenimiento y seguridad, tanto en el aeropuerto como en la flota aérea, para evitar futuros inconvenientes.
