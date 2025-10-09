Medida gremial

Asambleas de pilotos en Aeroparque: los vuelos podrían sufrir demoras este jueves

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará asambleas en Aeroparque los días 9 y 24 de octubre, con impacto previsto en los horarios de salida y llegada de aeronaves. Aerolíneas Argentinas advierte sobre posibles demoras y cancelaciones.