Demoras y cancelaciones

Aeroparque: medidas de fuerza de pilotos podrían afectar vuelos de Aerolíneas Argentinas

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció asambleas gremiales en el Aeroparque Jorge Newbery para el jueves 9 y el 24 de octubre, lo que podría generar demoras y cancelaciones en los vuelos operados por Aerolíneas Argentinas.