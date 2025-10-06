Aeroparque: medidas de fuerza de pilotos podrían afectar vuelos de Aerolíneas Argentinas

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció la realización de asambleas gremiales en el Aeroparque Jorge Newbery durante dos jornadas de octubre. Una de ellas, en la previa al fin de semana largo.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció asambleas gremiales en el Aeroparque Jorge Newbery para el jueves 9 y el 24 de octubre, lo que podría generar demoras y cancelaciones en los vuelos operados por Aerolíneas Argentinas.
La medida de fuerza, motivada por el estancamiento en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas y denuncias de incumplimientos del convenio colectivo, podría generar importantes demoras y la cancelación de vuelos.
Según informaron desde el sindicato, las asambleas están previstas para el 9 de octubre entre las 16 y las 20, y para el jueves 24 de octubre de 6 a 10 de la mañana, cuando se verán afectados los servicios, ya que las actividades gremiales se realizarán en el mismo aeropuerto y durante el horario laboral de muchos pilotos.
La medida de fuerza podría generar demoras y cancelaciones en los vuelos operados por Aerolíneas Argentinas desde el Aeroparque Jorge Newbery. Se recomienda a los pasajeros afectados por vuelos programados en esos horarios que se comuniquen con la aerolínea para obtener información actualizada sobre el estado de sus vuelos y posibles alternativas.
En este contexto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó su preocupación por el incumplimiento de acuerdos paritarios y la falta de avances en las negociaciones con la empresa. El sindicato ha señalado que, de no obtener respuestas satisfactorias, podrían intensificar las medidas de fuerza en el futuro.
