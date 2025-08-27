Audiencia en la Secretaría de Trabajo

Los controladores aéreos argentinos levantaron el paro previsto para el jueves

Según lo decidido por el Plenario de Delegados, la protesta de esta semana quedó postergada, aunque se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30, con la posibilidad de extenderlas durante septiembre en caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones.