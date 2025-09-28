Aerolíneas Argentinas ofrece cuotas sin interés en vuelos nacionales: cómo acceder a la promoción

Aerolíneas Argentinas ha lanzado una nueva promoción que permite a los pasajeros financiar sus pasajes para vuelos dentro del país en hasta 12 cuotas sin interés.
La aerolínea nacional amplía sus opciones de financiación para fomentar el turismo interno, con descuentos de hasta el 20% y facilidades de pago en hasta 12 cuotas sin interés.
Esta iniciativa, anunciada durante la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), busca incentivar el turismo interno y facilitar el acceso a los viajes nacionales en un contexto económico desafiante.
La promoción estará vigente desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre de 2025. Durante este período, los clientes podrán adquirir pasajes para vuelos nacionales con financiación en cuotas sin interés a través de diversas entidades bancarias.
Entre los bancos que participan de esta promoción se encuentran BBVA, Galicia, Macro y Santander, ofreciendo opciones de 3 y 6 cuotas sin interés. Además, se mantienen convenios con más de 20 entidades bancarias que permitirán financiar los boletos en hasta 12 cuotas sin interés hasta el 31 de octubre.
Entre los bancos adheridos a esta modalidad se destacan Banco Nación, Banco Provincia, Banco de Corrientes, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Naranja X, Comafi, Cabal, Columbia y Banco Santa Cruz.
Además de las opciones de financiación, la promoción incluye descuentos de hasta el 20% en vuelos nacionales y en consumos relacionados con el turismo, como alojamiento y servicios turísticos.
Estos beneficios están disponibles para compras realizadas en agencias de turismo habilitadas que operen en pesos y para destinos dentro de Argentina. Es importante destacar que los descuentos y las opciones de financiación pueden variar según el banco emisor de la tarjeta de crédito y el tipo de cliente.
La medida tiene como objetivo fomentar el turismo interno y facilitar el acceso a los viajes nacionales, especialmente en un contexto económico donde las facilidades de pago pueden ser un factor decisivo para los consumidores.
El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó que esta promoción busca ampliar las opciones de pago para los pasajeros y contribuir al crecimiento del sector turístico nacional.
De cara a la temporada de verano, Aerolíneas Argentinas también anunció el lanzamiento de una nueva ruta internacional a Buzios-Cabo Frío, Brasil. Los vuelos comenzarán el sábado 3 de enero de 2026 y estarán disponibles hasta el domingo 5 de abril.
La aerolínea operará dos frecuencias semanales al aeropuerto de Cabo Frío desde Aeroparque y otras dos desde Rosario, los días sábados y domingos.
Para acceder a la promoción, los interesados deben adquirir sus pasajes aéreos dentro del período de vigencia de la oferta y utilizar tarjetas de crédito emitidas por los bancos participantes.
Es recomendable consultar con cada entidad bancaria sobre las condiciones específicas de financiación y los beneficios adicionales disponibles.
Además, se sugiere verificar la disponibilidad de vuelos y las condiciones de cada agencia de turismo habilitada para aprovechar al máximo los descuentos y las opciones de pago sin interés.
