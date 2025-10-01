Alerta amarillo por vientos fuertes en dos provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Chubut y Santa Cruz.
El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Chubut y Santa Cruz. En algunas zonas, el aviso sube a alerta naranja.
De acuerdo con el reporte del organismo, para zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".
En cuanto a las regiones con alerta naranja, se espera que "el área sea afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.