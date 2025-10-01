Naturaleza, descanso y turismo: las lluvias le devolvieron la ilusión a la laguna La Verde
El “tesoro escondido” del departamento San Cristóbal recupera su forma tras el ingreso de un buen caudal de agua. Ya se proyecta la temporada primavera/verano con otra expectativa. Mejores servicios y casas en construcción potencian la oferta para los visitantes.
La Verde, un "tesoro escondido" en el noroeste santafesino.
Sinónimo de naturaleza, descanso y turismo. En el distrito Huanqueros, departamento San Cristóbal, donde pertenece la Laguna La Verde, la última tormenta trajo algunas consecuencias negativas: daños materiales y caída de árboles por las abundantes precipitaciones y las ráfagas de viento.
A raíz del temporal pero en menor medida, la lluvia que se registró en La Verde fue de aproximadamente 175 milímetros, lo cual generó una importante crecida de la laguna. Allí no hubo daños, pero quitaron árboles caídos y se plantaron nuevos para mantener el lugar de la mejor manera posible. Estos trabajos se realizan entre la comuna local y los vecinos del balneario.
Pese a los problemas que ocasionó la tormenta, La Verde se ha visto muy beneficiada por la crecida, lo que permite que las lanchas ya puedan ingresar por su bajada habitual y eso ayuda a que el turista y la gente de la zona pueda acercarse a disfrutar de un lindo lugar.
En contacto con la naturaleza
La Verde es un lugar rodeado de naturaleza, tranquilidad y su laguna es la atracción principal. Está ubicada en la jurisdicción de Huanqueros, a 4 kilómetros de esa localidad y a 45 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal, la cabecera departamental.
Actualmente tiene una población estable mínima, porque los propietarios tienen su casa de fin de semana y es un espacio muy elegido para el típico “asado de los domingos”.
Hay lugares públicos habilitados, ideales para acampar al costado de la laguna, en donde también hay asadores, bancos, asientos e iluminación led. También se puede alquilar cabañas con todas las comodidades, amuebladas y a un costo accesible.
Contemplar los atardeceres es un "ritual" de la estadía en el balneario.
Los paseos en lancha, deportes acuáticos como el kayak y la pesca son las actividades principales que eligen los visitantes de la laguna.
Preparando la temporada estival
Por los costos y su posición estratégica, La Verde es una de las opciones elegidas por muchísimas personas para el verano. Si bien está todo en condiciones, se siguen optimizando los servicios para la temporada de verano.
Sobre estos temas, El Litoral dialogó con el presidente comunal de Huanqueros, Gabriel Gunzel, quien comentó que tienen grandes expectativas para las vacaciones, porque cada año “el balance es muy positivo”.
“La laguna creció muchísimo, ya está casi en lo que es la mitad de la bajada de lancha, por lo tanto las lanchas pueden ingresar por su circuito normal. Igualmente otra lluvia de 100 milímetros nos beneficiaría en gran manera. Esto ayuda ahora que se viene el verano, el turista va a poder disfrutar de la laguna en todo su esplendor”.
Los espacios cuentan con asadores nuevos, se van a abrir los baños públicos porque al crecer la laguna subieron las napas y eso permite tener agua en los baños. El Litoral visitó el balneario días pasados. Las calles están transitables y el espacio público en general cuenta con servicios mejorados.
La pesca y los paseos por la laguna son atracciones principales.
"Las calzadas en estos momentos están parejas, a pesar de que es una tierra muy difícil de acomodar, no tiene ripio porque con una caída de agua muy grande se lo lava todo”. En cuanto a las viviendas, la gran mayoría son de fin de semana y los propietarios son de Huanqueros y un 90% de personas de otras localidades".
Con respecto a las expectativas para el verano y el turismo, según contó Gunzel, “son muy buenas”, ya que además de disfrutar del agua lo que buscan los visitantes es la tranquilidad y la paz que se encuentra en ese lugar. Durante el año, por más que estaba baja la laguna, las personas iban igual buscando un lugar para descansar y para la recreación.
"Vamos a organizar bien el verano, estamos a dos meses para que la gente pueda venir, disfrutar de la laguna, sentirse cómoda. La gente viene a pescar, a pasear en lancha”, amplió.
El funcionario local señaló también que existe “un proyecto de la Provincia, que le otorgó fondos a la vecinal de Villa Laguna La Verde para la compra de bicicletas, que se supone que van a estar para el verano y para que la gente pueda disfrutarlas. Ojalá pueda venir toda la región, porque van a encontrar un lugar distinto y bello”.
En Huanqueros, que está a 4 kilómetros de La Verde hacia el cardinal sur, “pueden encontrar servicios para lo que necesiten y que quieran llevar para disfrutar de unos días en la laguna”, concluyó Gunzel.
