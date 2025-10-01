Noroeste santafesino

Naturaleza, descanso y turismo: las lluvias le devolvieron la ilusión a la laguna La Verde

El “tesoro escondido” del departamento San Cristóbal recupera su forma tras el ingreso de un buen caudal de agua. Ya se proyecta la temporada primavera/verano con otra expectativa. Mejores servicios y casas en construcción potencian la oferta para los visitantes.