Siniestro en la costa

Alto Verde: un incendio destruyó una vivienda precaria sobre la defensa

Las llamas afectaron por completo una construcción de chapas de zinc y tirantes de madera, ubicada a la altura de la bomba, en el distrito costero de Santa Fe. Bomberos debieron avanzar unos 300 metros hacia el este desde el punto de aviso para llegar al inmueble y desplegar las tareas de sofocación. No había personas en el lugar cuando arribaron los equipos de emergencia.