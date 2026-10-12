Una construcción de chapas de zinc y tirantes de madera quedó completamente afectada por un incendio registrado durante la noche del domingo en Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. Bomberos trabajaron para extinguir el foco ígneo y evitar que continuara propagándose. Al momento de la intervención, no había personas en el interior ni se encontraba el propietario del inmueble.
Alto Verde: un incendio destruyó una vivienda precaria sobre la defensa
Las llamas afectaron por completo una construcción de chapas de zinc y tirantes de madera, ubicada a la altura de la bomba, en el distrito costero de Santa Fe. Bomberos debieron avanzar unos 300 metros hacia el este desde el punto de aviso para llegar al inmueble y desplegar las tareas de sofocación. No había personas en el lugar cuando arribaron los equipos de emergencia.
El episodio fue reportado a las 22.38, en un sector ubicado sobre la defensa, a la altura de la bomba de extracción. Cuando los bomberos llegaron al lugar indicado, debieron avanzar aproximadamente 300 metros hacia el este para encontrar la construcción afectada por las llamas.
Se trataba de una edificación de unos seis metros por cuatro, levantada íntegramente con chapas de zinc y tirantería de madera. De acuerdo con el parte de intervención, el fuego comprometía tanto la estructura como distintos elementos que se encontraban en su interior.
Destrucción total
Ante la magnitud del proceso combustivo, los bomberos desplegaron una línea de una pulgada de diámetro y comenzaron las tareas de sofocación y enfriamiento. El trabajo se prolongó hasta conseguir la extinción total del incendio.
Las consecuencias fueron severas: el fuego afectó por completo la estructura de la vivienda y consumió basura y otros elementos que se encontraban en el interior. El informe oficial no precisó el valor de las pérdidas ni estableció las causas que dieron origen al foco ígneo.
Por las características de la construcción, compuesta principalmente por materiales como madera y chapas, el avance de las llamas comprometió la totalidad del inmueble.
Sin heridos
Un dato significativo consignado por los servidores públicos fue que, al arribar al lugar, no encontraron al propietario de la vivienda ni a ninguna otra persona en el sitio. Por ese motivo, el reporte no registró personas afectadas por el incendio.
En el operativo también intervino personal policial del Comando Radioeléctrico, que se hizo presente con el móvil 12838.
Una vez concluidas las tareas de extinción y enfriamiento, la dotación dio por finalizado el procedimiento y emprendió el regreso a las 23.45.
Hasta el momento, no se informaron precisiones sobre el origen del fuego ni sobre las circunstancias en las que comenzó el incendio.