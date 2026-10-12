Pidieron llevar a juicio a una obstetra acusada de alterar la identidad de dos mujeres

La partida de nacimiento de la denunciante Ana Carolina Alzugaray.

La partida de nacimiento de Romina Elisabet Lobos.

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