Un hombre de 45 años fue aprehendido durante la mañana luego de un procedimiento policial que se inició con el hallazgo de un automóvil dañado y obstruyendo la calzada en la zona de Aristóbulo del Valle y M. Gutiérrez, en la ciudad de Santa Fe.
Lo encontraron dormido dentro de un auto dañado y lo vincularon con un choque y fuga
Un hombre de 45 años fue aprehendido durante la mañana luego de que la Policía encontrara un Ford Focus gris con daños en la parte delantera y al conductor dormido en su interior. El procedimiento se inició tras el hallazgo de un Toyota Etios chocado y atravesado en la calzada, en Aristóbulo del Valle y M. Gutiérrez.
La investigación preliminar apunta a un presunto choque y fuga. Según las primeras actuaciones, el conductor de un Ford Focus gris habría colisionado contra un Toyota Etios y luego se habría retirado del lugar. Poco después, efectivos policiales encontraron el vehículo señalado con daños en su parte delantera y a un hombre dormido en su interior.
Alerta al 911
El episodio salió a la luz cuando personal del Comando Radioeléctrico advirtió la presencia de un Toyota Etios gris que presentaba daños en la parte trasera. El rodado se encontraba detenido en la intersección de Aristóbulo del Valle y M. Gutiérrez, con la caja abierta y obstaculizando la circulación.
Ante esa situación, los agentes realizaron una consulta con la Central de Emergencias 911. Desde allí les habrían informado que el automóvil había sido colisionado por otro vehículo cuyo conductor se habría retirado sin permanecer en el lugar para dar cuenta de lo sucedido.
Con esos datos, los uniformados iniciaron recorridas por las inmediaciones para tratar de localizar al rodado involucrado y establecer las circunstancias del incidente vial.
Dormido dentro de un Ford Focus
La búsqueda tuvo un resultado positivo durante un patrullaje por la zona de Luciano Torrent y San Martín. Allí, los efectivos localizaron un Ford Focus gris que presentaba daños en su parte frontal.
En el interior del vehículo había un hombre de 45 años que se encontraba dormido. Al entrevistarlo, los policías advirtieron que presentaba aliento etílico y dificultades para mantenerse de pie, según lo consignado en las actuaciones del procedimiento.
Siempre de acuerdo con la información policial, el propio hombre habría manifestado que había colisionado contra un automóvil gris en las inmediaciones y que, posteriormente, se había quedado dormido dentro de su vehículo.
Frente a ese cuadro, los agentes procedieron a su aprehensión y al secuestro del Ford Focus. También se realizaron las actuaciones correspondientes con intervención de testigos.
El caso quedó encuadrado, en principio, en una presunta infracción al artículo 89 del Código de Convivencia. Mientras avanzaban las diligencias, las autoridades procuraban establecer la identidad del propietario del Toyota Etios afectado por el choque.