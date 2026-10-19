Santa Fe

Lo encontraron dormido dentro de un auto dañado y lo vincularon con un choque y fuga

Un hombre de 45 años fue aprehendido durante la mañana luego de que la Policía encontrara un Ford Focus gris con daños en la parte delantera y al conductor dormido en su interior. El procedimiento se inició tras el hallazgo de un Toyota Etios chocado y atravesado en la calzada, en Aristóbulo del Valle y M. Gutiérrez.