Villa Gobernador Gálvez

Santa Fe elevó a $25 millones la recompensa para esclarecer el crimen de Ariel Turnaturi

El comerciante fue asesinado durante un intento de robo en diciembre de 2023. La Provincia busca nuevos datos que permitan avanzar en la investigación y ofrece reserva de identidad a quienes aporten información.